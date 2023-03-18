Какая норма кофеина для взрослого считается достаточной, в каких продуктах он содержится и вреден для кого, рассказала диетология Светлана Фус.

Прежде всего следует знать, что 400 мг кофеина – безопасная доза для взрослых. Для беременных женщин разрешается 200 мг, а для детей – 3 мг на каждый килограмм веса. Да, для детей также, ведь кофеин содержится не только в кофе, но и в шоколаде и какао.

Его содержание:

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в стакане зеленого чая – 35-75 мг,

в черных сортах – до 90 мг,

в энергетических напитках до 80 мг на 0,25л (1 баночка).

Также кофеин содержится в некоторых лекарствах.

Но люди все же больше обращают внимание на кофе, считая его лучшим стимулирующим напитком. Однако, если проанализировать содержание кофеина в кофе, то увидим, что его количество зависит от вида кофе и способа его приготовления.

Так, благодаря методу экстракции, которым готовят эспрессо, содержание кофеина в чашечке – 35-40 мг. А растворимый напиток содержит около 95 мг кофеина. Но больше всего его в заварном кофе – 120 мг.

Вот почему крепкий кофе по-турецки считается лучшим средством для поддержания бодрости. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, вызывающие сонливость, поэтому кофе нередко становится средством отогнать сон.

Но применять его постоянно не рекомендуется, потому что организм со временем приспосабливается к определенной дозе и его становится мало для получения необходимого эффекта, поэтому доза увеличивается.

Однако диетолог замечает, что не следует выпивать в день более трех чашек кофе, так как высокие дозы кофеина угнетают ритм сердца, могут повысить артериальное давление, в некоторых случаях возникают спастические боли в брюшной полости. Кофеин также способствует образованию камней в почках.

Помните, что сахар подавляет действие кофеина, поэтому, когда хочется бодрости, лучше пить несладкий кофе.

Кому нужно ограничить количество кофе:

беременным

пожилым людям

гипертоникам

людям с заболеваниями кишечника

тем, кто страдает расстройствами сна

всем при стрессах.

Чтобы быть бодрым, но не взвинченным, не рисковать, что повысится давление, лучше не допускать употребления кофеина более 200 мг в сутки. Всегда нужно соблюдать правило — все хорошо в меру.

Источник: Світлана Фус