Яка норма кофеїну для дорослого вважається достатньою, в яких продуктах він міститься та для кого шкідливий, розповіла дієтологиня Светлана Фус.

Насамперед варто знати, що 400 мг кофеїну – безпечна доза для дорослих. Для вагітних жінок дозволяється 200 мг, а для дітей – 3 мг на кожен кілограм ваги. Так, для дітей також, адже кофеїн міститься не тільки у каві, але й у шоколаді та какао.

Його вміст:

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у склянці зеленого чаю – 35-75 мг,

у чорних сортах – до 90 мг,

в енергетичних напоях до 80 мг на 0,25 л (1 баночка).

Також кофеїн міститься у деяких ліках.

Та люди все ж таки більше звертають увагу на каву, вважаючи її найкращим стимулюючим напоєм. Однак, якщо проаналізувати вміст кофеїну в каві, то побачимо, що його кількість залежить від виду кави та способу її приготування. Так, завдяки методу екстракції, яким готують еспресо, вміст кофеїну у філіжанці – 35-40 мг. А розчинний напій містить близько 95 мг кофеїну. Та найбільше його у заварній каві – 120 мг.

Ось чому міцна кава по-турецьки вважається найкращим засобом для підтримання бадьорості. Кофеїн блокує аденозинові⠀рецептори, які викликають сонливість, тому кава нерідко стає засобом відігнати сон.

Але застосовувати його постійно не рекомендується, тому що організм з часом пристосовується до певної дози і її стає замало для отримання необхідного ефекту, тому доза збільшується.

Однак дієтологиня зауважує, що не слід випивати за день більше трьох чашок кави, тому що високі дози кофеїну пригнічують ритм серця, можуть підвищити артеріальний тиск, у деяких випадках виникають спастичні болі в черевній порожнині. Кофеїн також сприяє утворенню каменів у нирках.

Пам’ятайте, що цукор пригнічує дію кофеїну, тому, коли хочеться бадьорості, то краще пити несолодку каву.

Кому потрібно обмежити кількість кави:

вагітним

літнім людям

гіпертонікам

людям з захворюваннями кишкового тракту

тим, хто страждає розладами сну

при стресах.

Щоб бути бадьорим, але не знервованим, не ризикувати, що підвищиться тиск, краще не вживати кофеїну більше за 200 мг на добу. Завжди потрібно дотримуйтеся правила -⠀все добре в міру.

Джерело: Світлана Фус