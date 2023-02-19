Мифы и правда об использовании антибиотиков

Антибиотикорезистентность – это процесс, когда бактерии становятся устойчивыми к лечению в результате неправильного употребления антибиотиков: без назначения и контроля врача.

С каждым годом становится все труднее лечить бактериальные инфекционные заболевания.

Уже совсем скоро нерациональное использование антибиотиков может привести к тому, что инфекционные болезни, которые быстро и без последствий лечатся антибактериальными препаратами, могут стать смертельно опасными.

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Именно поэтому Минздрав развенчивает мифы, которыми обросло лечение антибактериальными препаратами.

Миф. Антибиотики можно получить после онлайн-консультации врача.

Правда. Применять антибиотики без клинически подтвержденных оснований неэффективно и небезопасно.

Миф. Антибиотиками можно лечить любую инфекцию.

Правда. Действию антибактериальных препаратов подвергаются только бактерии.

Их не применяют для лечения вирусных инфекций, например гриппа или Covid-19.

Чтобы понять, какой именно препарат необходим, требуются дополнительные обследования.

Миф. Можно принимать антибиотики, оставшиеся от предыдущих назначений или взять лекарство от другого человека.

Правда. Нельзя использовать антибиотики без назначения врача, даже если вы ими лечились сами раньше.

Так же нельзя употреблять лекарства, предназначенные другим, ведь каждый человек, а значит заболевания и схема лечения – разные.

Так же антибиотик, назначенный одному пациенту с такой же болезнью, может не подействовать или повлечь негативные последствия у другого.

Если вы плохо чувствуете себя, обратитесь к семейному врачу.

Миф. Можно прекратить принимать лекарство, как только улучшится самочувствие.

Необходимо следовать советам своего врача и продолжать лечение антибиотиками в течение всего времени, определенного специалистом.

Только получив полный курс лечения, можно убить все вредные бактерии и предотвратить развитие у них устойчивости к антибиотикам.

Миф. Если вы забыли принять дозу антибиотиков, можно принять сразу двойную.

Правда. Необходимо соблюдать назначенную врачом дозировку. Это важно для поддержания определенной концентрации препарата в крови.

Если он падает, вредные бактерии выживают и становятся резистентными к этому антибиотику.

Если вы пропустили дозу, лучше принять ее как можно скорее.