Антибіотикорезистентність – це процес, коли бактерії стають стійкими до лікування внаслідок неправильного вживання антибіотиків: без призначення та без контролю лікаря.

З кожним роком стає все важче лікувати бактеріальні інфекційні хвороби.

Вже зовсім скоро нераціональне використання антибіотиків може призвести до того, що інфекційні хвороби, які наразі швидко і без наслідків лікуються антибактеріальними препаратами, можуть стати смертельно небезпечними.

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Саме тому МОЗ розвінчує міфи, якими обросло лікування антибактеріальними препаратами.

Міф. Антибіотики можна отримати і після онлайн-консультації лікаря.

Правда. Вживати антибіотики без клінічно підтверджених підстав неефективно і небезпечно. Лише лікар при огляді і на підставі досліджень може призначити антибактеріальний препарат.

Міф. Антибіотиками можна лікувати будь-яку інфекцію.

Правда. Дії антибактеріальних препаратів піддаються лише бактерії.

Їх не застосовують для лікування вірусних інфекцій, наприклад, грип або Covid-19.

Щоб зрозуміти, який саме препарат необхідний, потрібні додаткові обстеження.

Міф. Можна приймати антибіотики, що залишилися від попередніх призначень або взяти ліки у іншої людини.

Правда. Не можна використовувати антибіотики без призначення лікаря, навіть якщо ви ними лікувалися самі раніше.

Так само не можна вживати ліки, призначені іншим, адже кожна людина, а отже захворювання і схема лікування – різні.

Так само антибіотик, призначений одному пацієнту з такою ж хворобою, може не подіяти або спричинити негативні наслідки в іншого.

Якщо ви погано почуваєтесь, зверніться до сімейного лікаря.

Міф. Можна припинити приймати ліки, як тільки покращиться самопочуття.

Необхідно дотримуватися порад свого лікаря та продовжувати лікування антибіотиками протягом усього часу, визначеного спеціалістом.

Лише отримавши повний курс лікування дозволить вбити усі шкідливі бактерії та запобігти розвитку у них стійкості до антибіотиків.

Міф. Якщо забули прийняти дозу антибіотиків, можна прийняти одразу подвійну.

Правда. Потрібно дотримуватися призначеного лікарем дозування. Це важливо для підтримання певної концентрації препарату в крові.

Якщо вона падає, шкідливі бактерії виживають і стають резистентними до цього антибіотика.

Якщо ви пропустили дозу, краще прийняти її якомога швидше.