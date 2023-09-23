Иммунизация важна для сохранения здоровья граждан во время военного положения.

Она защищает не только вакцинированных, но и тех, кто не может быть привитым из-за медицинских противопоказаний, считают в Минздраве.

Уже есть решение главных санитарных врачей, которые взяли на себя непростую ответственность, несмотря на неоднозначное общественное мнение.

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К примеру, в Черниговской и Ровенской областях не вакцинированные от кори дети, уже не могут очно посещать учебные заведения.

Такие меры безопасности оправданы, они соответствуют законодательству и защищают учеников, работников учреждений и членов семей.

Медики подчеркивают, что из-за карантинных ограничений, а позже — из-за полномасштабного вторжения, многие украинские дети пропустили плановые прививки против кори, паротита и краснухи.

В результате имеем серьезную угрозу вспышки кори — тяжелого вирусного заболевания, которое может вызвать воспаление легких, мозга, ушную инфекцию.

Понимая всю тревожность ситуации, Министерство здравоохранения инициировало кампанию, чтобы вакцинировать против этой болезни детей до 17 лет.

Всего планируют охватить вакцинацией 260 тыс. детей, сейчас уже провели более 100 тыс. прививок.

К примеру, в Одесской области провакцинирован почти каждый второй ребенок, но этого недостаточно для коллективного иммунитета.

А в столице раз за разом регистрируются новые случаи заболевания корью невакцинированных детей.

Недавно в Киеве заболел 13-летний ребенок, который не имел прививки КПК (против кори, эпидемического паротита и краснухи). Сейчас подросток находится в городской детской больнице под наблюдением врачей.

Больной до трех лет имел противопоказания к вакцинации, а после — не привит из-за отказа родителей.

Ребенок учится в одной из киевских гимназий, где имел контакт с 34 учениками. На сегодня все контактные лица, к счастью, здоровы, без симптомов заболевания.

За состоянием детей ведется наблюдение.

Министерство здравоохранения, к которому присоединились Минобразования и Центр общественного здоровья, призывают родителей вакцинировать детей против кори, паротита и краснухи и не пропускать плановые прививки.

Для их безопасности и безопасности других детей и взрослых.