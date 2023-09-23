Імунізація є важливою для збереження здоров’я громадян під час воєнного стану.

Вона захищає не лише вакцинованих, а й тих, хто не може бути щепленим через медичні протипоказання, вважають у МОЗ.

Уже є рішення головних санітарних лікарів, які взяли на себе непросту відповідальність, попри неоднозначну суспільну думку.

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Приміром, у Чернігівській і Рівненській областях не вакциновані від кору діти, вже не можуть очно відвідувати заклади освіти.

Такі заходи безпеки є виправданими, вони відповідають законодавству й убезпечують учнів, працівників закладів і членів їхніх родин.

Медики наголошують, що через карантинні обмеження, а пізніше – через повномасштабне вторгнення, багато українських дітей пропустили планове щеплення проти кору, паротиту та краснухи.

У результаті маємо серйозну загрозу спалаху кору – тяжкого вірусного захворювання, яке може спричиняти запалення легень, мозку, вушну інфекцію.

Розуміючи всю тривожність ситуаціїї, Міністерство охорони здоров’я ініціювало кампанію, щоб вакцинувати проти цієї хвороби дітей до 17 років.

Загалом планують охопити вакцинацією 260 тис. дітей, зараз уже провели понад 100 тис. щеплень.

Приміром, на Одещині провакцинована майже кожна друга дитина, але цього недостатньо для колективного імунітету.

А в столиці раз по раз реєструються нові випадки захворювання на кір невакцинованих дітей.

Нещодавно у Києві захворів 13-річний хлопчик, який не мава щеплення КПК (проти кору, епідемічного паротиту та краснухи). Наразі підліток перебуває в міській дитячій лікарні під наглядом лікарів.

Хворий до трьох років мав протипоказання до вакцинації, а згодом – не щеплений через відмову батьків.

Дитина навчається в одній з київських гімназій, де мала контакт із 34 учнями. Станом на сьогодні всі контактні особи, на щастя, здорові, без симптомів захворювання.

За станом дітей ведеться нагляд.

Міністерство охорони здоров’я, до якого долучилися Міносвіти і Центр громадського здоров’я, закликають батьків вакцинувати дітей проти кору, паротиту та краснухи та не пропускати планові щеплення.

Задля їхньої безпеки і безпеки інших дітей і дорослих.