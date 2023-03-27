Стоматолог Пайал Бхала в качестве приглашенного эксперта рассказал на площадке популярного британского онлайн-издания, почему чистка зубов во время принятия душа может быть опасной для здоровья.

По словам Пайала, одна из основных причин, по которой следует избегать чистки зубов во время душа, связана с бактериями, поскольку использование одного и того же источника воды для зубной щетки и мытья тела создает возможность перекрестного загрязнения.

— Использование одного и того же источника воды для чистки зубов и мытья тела может привести к переносу микробов из других частей тела в рот, — объяснил эксперт.

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По его словам, это может поставить под угрозу иммунную систему и привести к нежелательным заболеваниям.

Кроме того, определенную опасность представляет и насадка для душа. В 2019 году британский Совет по качеству и здоровью воды сообщил, что в насадках для душа было зарегистрировано более одного миллиона бактериальных клеток на квадратный сантиметр.

Эксперт отметил, что не менее важно не оставлять зубную щетку в душе, поскольку влага создает идеальную среду для роста бактерий, которые могут загрязнить щетину щетки.

— Бактерии могут накапливаться на вашей зубной щетке и потенциально приводить к проблемам со здоровьем полости рта, — говорит стоматолог.

Кроме того, если вы принимаете душ вместе с другими людьми, хранение зубной щетки в душе может увеличить риск перекрестного заражения микробами, утверждает специалист.

Источник: Express