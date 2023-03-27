Стоматолог Пайал Бхала в якості запрошеного експерта розповів на майданчику популярного британського онлайн-видання, чому чистка зубів під час прийняття душу може бути небезпечною для здоров’я.

Одна з головних причин, чому слід уникати чищення зубів під час душу, це бактерії, сказав Пайал. Оскільки використання одного і того ж джерела води для зубної щітки та миття тіла створює можливість перехресного забруднення.

– Використання одного і того ж джерела води для чищення зубів і миття тіла може привести до перенесення мікробів з інших частин тіла в рот, – пояснив експерт.

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За його словами, це може поставити під загрозу імунну систему і призвести до небажаних захворювань.

Крім того, певну небезпеку представляє і насадка для душу. У 2019 році британська Рада з якості та здоров’я води повідомила, що в душових насадках було зареєстровано понад мільйон бактеріальних клітин на квадратний сантиметр.

Експерт зазначив, що не менш важливо не залишати зубну щітку в душі, оскільки волога створює ідеальне середовище для росту бактерій, які можуть забруднити щетину щітки.

– Бактерії можуть накопичуватися на вашій зубній щітці і потенційно призводити до проблем зі здоров’ям порожнини рота, – каже стоматолог.

Крім того, якщо ви приймаєте душ разом з іншими людьми, зберігання зубної щітки в душі може збільшити ризик перехресного зараження мікробами, стверджує фахівець.

Джерело: Express