Даже слово “чумка” вызывает панику, что и говорить о появлении этой болезни у домашнего любимца. Однако бояться — не значит бездействовать. О симптомах чумки у собак, лечении и предупреждении заболевания Факты ICTV поговорили с врачом ветеринарной медицины, анестезиологом-реаниматологом Викторией Фильштинской-Лялько.

Что такое чумка у собак и причины появления

Два страшных заболевания — парвовирусный энтерит и чуму плотоядных — владельцы собак по-простому называют чумкой.

— Чумкой владельцы называют две болезни, объединяя их под одним народным названием — чумка. Это парвовирусный энтерит и чума плотоядных, — говорит эксперт.

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Она отмечает, что это болезни, присущие собакам, которые не были привиты комплексной вакциной необходимое количество раз.

— Щенок вакцинируется три или четыре раза с интервалом 21-28 дней до возраста 15-16 недель. Все, что завершилось раньше, считается нехваткой прививок! — говорит Фильштинская-Лялько.

Поэтому, можно сделать вывод, что основной причиной появления чумки у собак является игнорирование правил вакцинации.

По ее словам, в Украине чаще встречается именно парвовирусный энтерит, но бывает и чума, которая сейчас становится более частой из-за того, что многие люди не считают нужным вакцинировать домашних животных.

Диагностируются эти заболевания с помощью экспресс-тестов и ПЦР тестов.

Симптомы чумки и чем опасна болезнь

Оба эти заболевания имеют вирусную этиологию. Они передаются или напрямую от животного к животному через непосредственный контакт, или через биоматериалы больного животного.

— Представьте, вирус чумы во внешней среде переживает жару и зиму в течение 3-4 месяцев, а парвовирус живет до 12 месяцев. То есть, достаточно вашей собаке понюхать фекалии годичной давности — и все, если животное не привито, оно заболеет, — предупреждает врач ветеринарной медицины.

Опасность обеих болезней — гибель собаки. Парвовирусный энтерит убивает животное примерно за неделю без отсутствия адекватного лечения. Это если владельцы питомца не обратились к ветеринару в первые дни проявления симптомов чумки у собаки.

Последствия чумы плотоядных проявляются в зависимости от формы заболевания. Она бывает легочная, нервная и кишечная. Последняя по симптомам схожа с парвовирусным энтеритом.

Среди симптомов чумки у собак:

бесконечная диарея;

рвота, иногда с кровью;

отказ от еды;

потеря веса;

апатия.

Симптомы легочной формы чумы — кашель, выделения из носа и глаз.

— Нервная форма — самая опасная. При нервной форме чумы шанс на выживание примерно 10%. Среди симптомов чумки у собаки — судороги, нарушение координации, вялость. То есть, необходимо понимать: оба заболевания — жизненно опасны! Без своевременного обращения к врачу собака погибнет! — отмечает Фильштинская-Лялько.

Как вылечить чумку у собак

Лечат эти болезни в основном в условиях стационара, говорит эксперт.

Есть лишь единичные противовирусные препараты, которые на самом деле действенны и лечат от парвовирусного энтерита.

— То есть, если назначают какой-то анфлурон — это не работает. В основном мы боремся уже с последствиями болезни, — говорит врач ветеринарной медицины.

Чтобы вылечить чумку у собаки нужно адекватное количество и скорость инфузии, то есть капельницы сбалансированных внутривенных растворов. Это должен быть не физраствор, например, хлорид натрия. Если нет показаний – необходимы несколько видов антибиотиков, которые предупреждают развитие сепсиса. Инфицирование, как правило, происходит через отшелушивание слоев кишечника, во время чего бактерии прямо оттуда всасываются в кровоток.

— Сами по себе антибиотики не лечат вирусы, но борются с заражением крови. Также животному нужны противорвотные средства и обезболивающие препараты, потому что парвовирусный энтерит — это очень больно, — добавляет Фильштинская-Лялько.

Обязательны при заболевании чумкой кормление и иногда определенные методы лечения, например введение сыворотки от здорового животного. Но такой способ применяется только в первые дни болезни, даже до проявления симптомов, поэтому, как правило, ветеринары не прибегают к нему, ведь обычно обращаются владельцы животного уже с явными признаками чумки у собаки.

Также для восстановления микробиоты кишечника применяются методы пересадки кала от здорового животного, сорбенты, гастропротекторы и тому подобное.

— Это всегда комплексное лечение, поэтому дома его проводить очень трудно. Нет, яйцом с водкой, как советовал сосед или бабушка, мы не лечим, поскольку спирт является токсичным для животного и такое лечение не является доказательным методом, — предупреждает эксперт.

Напомним, что в начале сентября в селе Стайки Ржищевской городской территориальной общины на Киевщине в личном подсобном хозяйстве подтвердилась вспышка особо опасного для животных заболевания — африканской чумы свиней.