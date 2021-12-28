Новый год — это праздник, когда можно получить не только яркие эмоции и подарки, но и переедание и плохое самочувствие.

Гастроэнтеролог Евгения Белинская дала несколько советов к новогоднему столу. По ее словам, Новый год — это не событие, когда можно есть все что угодно и в огромных объемах.

— Еще с детства многие из нас стали свидетелями откладывания продуктов к новогоднему столу, есть которые до боя курантов категорически запрещалось, а это автоматически приводило к перееданию, — говорит эксперт.

Поэтому, чтобы не набрасываться на еду, накануне праздника необходимо питаться в обычном режиме. Например, икру, красную рыбу и другие деликатесы можно разделить на предпраздничные приемы пищи.

Также стоит готовить только то количество пищи, которое готов вместить холодильник. Хранение блюд на балконе или при комнатной температуре повышает риск пищевой токсикоинфекции.

— Избегайте большого количества майонезных заправок. Тут вы можете возразить: а если я сделаю домашний майонез? Сырые яйца — не самый безопасный продукт, особенно для беременных, кормящих мам и детей, — подчеркнула Евгения.

Не стоит употреблять слишком много алкогольных напитков и принимать сорбенты или растительные масла, чтобы не пьянеть. Кроме того, большое количество мучных изделий и конфет можно заменить экзотическими фруктами.

— Ну и любимый вопрос пациентов, про ферменты — нужно ли их пить. Если это рекомендация вашего врача — соблюдайте ее, но учитывайте адекватность дозировки, — добавила специалист.

Источник: Евгения Белинская