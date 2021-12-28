Новий рік – це свято, коли можна отримати не тільки яскраві емоції та подарунки, але й переїдання та погане самопочуття.

Гастроентеролог Євгенія Белінська дала декілька порад до новорічного столу. За її словами, Новий рік – це не подія, коли можна їсти все, що заманеться, й у величезних об’ємах.

– Ще з дитинства багато з нас стали свідками відкладання продуктів до новорічного столу, їсти які до бою курантів категорично заборонялося, а це автоматично призводило до переїдання, – каже експертка.

Тому, щоб не накидатися на їжу, напередодні свята необхідно харчуватися у звичайному режимі. Наприклад, ікру, червону рибу та інші делікатеси можна розділити на передсвяткові прийоми їжі.

Також варто готувати тільки ту кількість їжі, яку готовий вмістити холодильник️️. Зберігання страв на балконі або за кімнатної температури підвищує ризик харчової токсикоінфекції.

– Уникайте великої кількості майонезних заправок. Тут ви можете заперечити: а якщо я зроблю домашній майонез? Сирі яйця – не найбезпечніший продукт, особливо для вагітних, годуючих мам та дітей, – наголосила Євгенія.

Не варто вживати забагато алкогольних напоїв та приймати сорбенти чи рослинні масла, щоб не п’яніти. Крім того, велику кількість борошняних виробів та цукерок можна замінити на екзотичні фрукти.

– Ну і улюблене питання пацієнтів, про ферменти – чи потрібно їх пити. Якщо це рекомендація вашого лікаря – дотримуйтесь її, але враховуйте адекватність дозування, – додала спеціалістка.

Джерело: Євгенія Белінська