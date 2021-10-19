В Украине крайне сложная ситуация с коронавирусом. Больницы забиты больными, смертность постоянно увеличивается.

Доктор Евгений Комаровский довольно эмоционально оценил нынешнюю эпидобстановку в стране.

— Красивая осень, конечно, ребята, но для многих она последняя… Ситуация хр*новая. И это мягко сказано. То, что больницы забиты, это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больнице еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть. В моргах — нет. Очереди санитарок с каталками с трупами, — рассказал Евгений Комаровский.

По его словам, переполнены судебно-медицинские морги.

— Это морги, куда везут тех, кто умирает дома, — добавил он.

Большинство людей, которые тяжело переносят болезнь и попадают в больницы, не получили прививки.

— Все, кто в реанимациях, в 99% случаев не привиты. И большинство тех, кто в больницах, не привиты. А половина тех, кто якобы привит, с купленными бумажками. Пожалуйста, вакцинируйтесь! Иначе это плохо кончится, — подвел итог Евгений Комаровский.

Вакцину от коронавируса в Украине могут получить все взрослые старше 18 лет бесплатно. Иммунизация спасает от тяжелых последствий болезни и смерти.

Источник: Доктор Комаровский