В Україні вкрай складна ситуація з коронавірусом. Лікарні забиті хворими, смертність постійно збільшується.

Доктор Євген Комаровський досить емоційно оцінив нинішній епідстан у країні.

– Красива осінь, звичайно, але для багатьох вона остання… Ситуація хр*нова. І це м’яко сказано. Те, що лікарні забиті, це м’яко сказано. Якщо хтось із депутатів говорить, що місця у лікарні ще є, він бреше. На кладовищах місця ще є. У моргах – немає. Черги санітарок з каталками з трупами, – розповів Євген Комаровський.

За його словами, переповнені судово-медичні морги.

– Це морги, куди везуть тих, хто помирає вдома, – додав він.

Більшість людей, які важко переносять хворобу і потрапляють до лікарень, не отримали щеплення.

– Всі, хто у реанімаціях, у 99% випадків не щеплені. І більшість тих, хто в лікарнях, не щеплені. А половина тих, хто нібито щеплений, з купленими папірцями. Будь ласка, вакцинуйтеся! Інакше це погано скінчиться, – підсумував Євген Комаровський.

Вакцину від коронавірусу в Україні можуть отримати всі дорослі старше 18 років безкоштовно. Імунізація рятує від важких наслідків хвороби та смерті.

Джерело: Доктор Комаровский