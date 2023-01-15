Журналисты популярного британского издания попросили врачей прокомментировать симптомы Covid-варианта Кракен, который Всемирная организация здравоохранения назвала наиболее заразным штаммом.

Сообщается, что супертрансмиссивный вариант Covid-19 XBB.1.5 или Кракен может распространяться почти на 40% быстрее, чем его предшественники, а это означает, что вскоре он может стать самым доминирующим штаммом.

Отмечается, что в настоящее время нет официальных данных о ранних признаках нового варианта, но эксперты считают, что симптомы будут аналогичны другим штаммам Омикрона.

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— Симптомы Кракена не претерпели значительных изменений. Мы видим, что все больше людей на самом деле просто имеют симптомы простуды, — отметил на пресс-конференции комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

По его словам, это означает, что могут быть распространены такие симптомы, как насморк, боль в горле, кашель и заложенность носа.

Комиссар департамента здравоохранения подчеркивает, что именно вакцины против Covid-19 могут защитить от тяжелого течения коронавирусной болезни.

Отмечается, что Арвади не единственный, кто считает, что Кракен вызовет симптомы, аналогичные предыдущим вариантам.

Так, профессор молекулярной медицины Кентского университета Мартин Михаэлис отмечает, что нет никаких указаний на то, что симптомы XBB.1.5 отличаются от симптомов, вызванных другими подвариантами Омикрона, которые преобладали этой зимой. Речь идет о чихании, головных болях, хриплом голос, мышечных болях и изменениях обоняния.

Источник: Express