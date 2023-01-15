Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Нині найзаразніший: лікарі назвали основні симптоми Covid-варіанту Кракен

15 Січня 2023, 15:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Журналісти популярного британського видання попросили лікарів прокоментувати симптоми Covid-варіанту Кракен, який Всесвітня організація охорони здоров’я назвала найбільш заразним штамом.

Повідомляється, що супертрансмісивний варіант Covid-19 XBB.1.5 або Кракен може поширюватися майже на 40% швидше, ніж його попередники, а це означає, що незабаром він може домінувати серед інших штамів.

Зазначається, що наразі немає офіційних даних про ранні ознаки нового варіанту, але експерти вважають, що симптоми будуть аналогічні іншим штамам Омікрону.

Зараз дивляться

Читайте також:
Нині найзаразніший: лікарі назвали основні симптоми Covid-варіанту КракенВчені з’ясували, що важкий Covid-19 в рази прискорює старіння мозку

– Симптоми Кракену не зазнали значних змін. Ми бачимо, що все більше людей насправді просто мають симптоми застуди, – зазначив на пресконференції комісар Департаменту громадської охорони здоров’я Чикаго Еллісон Арваді.

За його словами, це означає, що можуть бути поширені такі симптоми, як нежить, біль у горлі, кашель та закладеність носа.

Комісар Департаменту охорони здоров’я наголошує, що саме вакцини проти Covid-19 можуть захистити від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Зазначається, що Арваді не єдиний, хто вважає, що Кракен викличе симптоми, аналогічні попереднім варіантам.

Так, професор молекулярної медицини Кентського університету Мартін Міхаеліс зазначає, що немає вказівок на те, що симптоми ХBB.1.5 відрізняються від симптомів, викликаних іншими підваріантами Омікрону, які переважали цієї зими. Йдеться про чхання, головні болі, хрипкий голос, біль у м’язах та зміна нюху.

Джерело: Express

Теги
Коронавірус Covid-19 Медики Штам Омікрон
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь