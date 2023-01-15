Журналісти популярного британського видання попросили лікарів прокоментувати симптоми Covid-варіанту Кракен, який Всесвітня організація охорони здоров’я назвала найбільш заразним штамом.

Повідомляється, що супертрансмісивний варіант Covid-19 XBB.1.5 або Кракен може поширюватися майже на 40% швидше, ніж його попередники, а це означає, що незабаром він може домінувати серед інших штамів.

Зазначається, що наразі немає офіційних даних про ранні ознаки нового варіанту, але експерти вважають, що симптоми будуть аналогічні іншим штамам Омікрону.

Зараз дивляться

– Симптоми Кракену не зазнали значних змін. Ми бачимо, що все більше людей насправді просто мають симптоми застуди, – зазначив на пресконференції комісар Департаменту громадської охорони здоров’я Чикаго Еллісон Арваді.

За його словами, це означає, що можуть бути поширені такі симптоми, як нежить, біль у горлі, кашель та закладеність носа.

Комісар Департаменту охорони здоров’я наголошує, що саме вакцини проти Covid-19 можуть захистити від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Зазначається, що Арваді не єдиний, хто вважає, що Кракен викличе симптоми, аналогічні попереднім варіантам.

Так, професор молекулярної медицини Кентського університету Мартін Міхаеліс зазначає, що немає вказівок на те, що симптоми ХBB.1.5 відрізняються від симптомів, викликаних іншими підваріантами Омікрону, які переважали цієї зими. Йдеться про чхання, головні болі, хрипкий голос, біль у м’язах та зміна нюху.

Джерело: Express