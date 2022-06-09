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На случай вспышки холеры в Мариуполе: ВОЗ завезла в регион препараты для лечения и вакцинации

9 июня 2022, 16:28
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
мариуполь

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завезла в регион препараты для лечения и вакцинации на случай вспышки холеры в Мариуполе. Об этом сообщили сотрудники Управлении ООН по координации гуманитарных дел в Twitter.

Как отметила, пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, эпидемию холеры в Мариуполе может спровоцировать плохое качество воды. Однако организация готова к возможной вспышке.

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— В Мариуполе вследствие значительного повреждения системы водоснабжения вода смешалась с канализационными стоками. С учетом рисков холеры, мы заблаговременно доставили и создали необходимые запасы средств для лечения холеры и вакцинации, — говорится в сообщении.

Напоминаем, что, в связи с угрозой вспышки эпидемии холеры, оккупанты уже начали постепенно закрывать город в основном на выезд из него.

Фото: Андрющенко Time

Теги
ВООЗ эпидения Мариуполь холера
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