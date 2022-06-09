Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завезла в регион препараты для лечения и вакцинации на случай вспышки холеры в Мариуполе. Об этом сообщили сотрудники Управлении ООН по координации гуманитарных дел в Twitter.

The war is raising the risk of infectious diseases.

“In #Mariupol, the extensive damage to water systems has mixed water with sewage. We are concerned about the risk of #cholera & have positioned cholera treatment & vaccination supplies in the area,” @WHOUkraine‘s @DrMargaretH. pic.twitter.com/EzLDLMBXOW — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) June 8, 2022

Как отметила, пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, эпидемию холеры в Мариуполе может спровоцировать плохое качество воды. Однако организация готова к возможной вспышке.

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— В Мариуполе вследствие значительного повреждения системы водоснабжения вода смешалась с канализационными стоками. С учетом рисков холеры, мы заблаговременно доставили и создали необходимые запасы средств для лечения холеры и вакцинации, — говорится в сообщении.

Напоминаем, что, в связи с угрозой вспышки эпидемии холеры, оккупанты уже начали постепенно закрывать город в основном на выезд из него.

Фото: Андрющенко Time