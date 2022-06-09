Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) завезла в регіон препарати для лікування та вакцинації на випадок спалаху холери в Маріуполі. Про це повідомили співробітники Управління ООН з координації гуманітарних справ у Twitter.

The war is raising the risk of infectious diseases.

“In #Mariupol, the extensive damage to water systems has mixed water with sewage. We are concerned about the risk of #cholera & have positioned cholera treatment & vaccination supplies in the area,” @WHOUkraine‘s @DrMargaretH. pic.twitter.com/EzLDLMBXOW — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) June 8, 2022

Як зазначила, прессекретар ВООЗ Маргарет Гарріс, епідемію холери в Маріуполі може спровокувати погана якість води. Однак організація готова до можливого спалаху.

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– У Маріуполі внаслідок значного пошкодження системи водопостачання вода змішалася з каналізаційними стоками. З урахуванням ризиків холери, ми завчасно доставили і створили необхідні запаси коштів для лікування холери і вакцинації, – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, що, у зв’язку із загрозою спалаху епідемії холери, окупанти вже почали поступово закривати місто в основному на виїзд з нього.

Фото: Андрющенко Time