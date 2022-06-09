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На випадок спалаху холери в Маріуполі: ВООЗ завезла в регіон препарати для лікування та вакцинації

9 Червня 2022, 16:28
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
мариуполь

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) завезла в регіон препарати для лікування та вакцинації на випадок спалаху холери в Маріуполі. Про це повідомили співробітники Управління ООН з координації гуманітарних справ у Twitter.

Як зазначила, прессекретар ВООЗ Маргарет Гарріс, епідемію холери в Маріуполі може спровокувати погана якість води. Однак організація готова до можливого спалаху.

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– У Маріуполі внаслідок значного пошкодження системи водопостачання вода змішалася з каналізаційними стоками. З урахуванням ризиків холери, ми завчасно доставили і створили необхідні запаси коштів для лікування холери і вакцинації, – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, що, у зв’язку із загрозою спалаху епідемії холери, окупанти вже почали поступово закривати місто в основному на виїзд з нього.

Фото: Андрющенко Time

Теги
ВООЗ епідемія Маріуполь холера
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