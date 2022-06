Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) завезла в регіон препарати для лікування та вакцинації на випадок спалаху холери в Маріуполі. Про це повідомили співробітники Управління ООН з координації гуманітарних справ у Twitter.

The war is raising the risk of infectious diseases.

“In #Mariupol, the extensive damage to water systems has mixed water with sewage. We are concerned about the risk of #cholera & have positioned cholera treatment & vaccination supplies in the area,” @WHOUkraine‘s @DrMargaretH. pic.twitter.com/EzLDLMBXOW

