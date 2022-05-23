Почти ежедневно Министерство здравоохранения эвакуирует из самых горячих точек Украины взрослых и детей с ранениями, ожогами и другими тяжелыми заболеваниями, которые из-за войны сложно или невозможно лечить в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Отправка пострадавших украинцев на лечение за пределы страны происходит согласно направлениям учреждений здравоохранения, обращениям общественных организаций при поддержке МИД и Госпогранслужбы Украины, Укрзализныци.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, алгоритм медицинской эвакуации за границу отработан Минздравом и должен работать очень четко.

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По ее словам, именно на департаменты здравоохранения ОВА возлагается ответственность по подготовке и представлению в Минздрав необходимого пакета документов для направления граждан Украины на лечение за границу.

— Минздрав координирует вопросы подготовки пациентов к транспортировке и совместно с коллегами из базовых больниц во Львове, Ужгороде и Черновцах организует дальнейшую медицинскую эвакуацию, — отметила заместитель министра.

По ее словам, важно донести информацию до каждого медучреждения, до каждого украинца о том, что благодаря международным партнерам Минздрав обеспечивает бесперебойное предоставление бесплатной сложной специализированной помощи всем нуждающимся.

Замминистра добавила, что профильную специализированную клинику в одной из стран ЕС для лечения и реабилитации украинцев определяют через электронную систему экстренного реагирования Еврокомиссии.

После этого международные партнеры во взаимодействии со службой экстренной медицинской помощи Минздрава обеспечивают транспортировку пациентов от больницы к прифронтовой территории через львовский медицинский хаб на аэродромы в Польше.

Далее эстафету подхватывают воздушные госпитали, которые транспортируют пациентов непосредственно к европейским клиникам.

Напоминаем, что сейчас налажена эвакуация детей с онкологическими заболеваниями из Украины в Польшу.

Фото: Минздрав