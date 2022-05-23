Майже щодня Міністерство охорони здоров’я евакуює з найгарячіших точок України дорослих і дітей з пораненнями, опіками та іншими важкими захворюваннями, які через війну складно або неможливо лікувати в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Відправка постраждалих українців на лікування за межі країни відбувається згідно з направленнями закладів охорони здоров’я, зверненнями громадських організацій за підтримки МЗС та Держприкордонслужби України, Укрзалізниці.

Як повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, алгоритм медичної евакуації за кордон відпрацьований МОЗ і повинен працювати дуже чітко.

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За її словами, саме на департаменти охорони здоров’я ОВА покладається відповідальність щодо підготовки та подання до МОЗ необхідного пакету документів для направлення громадян України на лікування за кордон.

– МОЗ координує питання підготовки пацієнтів до транспортування та спільно з колегами з базових лікарень у Львові, Ужгороді та Чернівцях організовує подальшу медичну евакуацію, – зазначила заступник міністра.

За її словами, важливо донести інформацію до кожного медзакладу, до кожного українця про те, що завдяки міжнародним партнерам МОЗ забезпечує безперебійне надання безкоштовної складної спеціалізованої допомоги всім, хто потребує.

Заступник міністра додала, що профільну спеціалізовану клініку в одній з країн ЄС для лікування і реабілітації українців визначають через електронну систему екстреного реагування Єврокомісії.

Після цього міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні до прифронтової території через Львівський медичний хаб на аеродроми в Польщі.

Далі естафету підхоплюють повітряні госпіталі, які транспортують пацієнтів безпосередньо до європейських клінік.

Нагадуємо, що зараз налагоджена евакуація дітей з онкологічними захворюваннями з України до Польщі.

Фото: МОЗ