12-летняя Сара Гриффин из Белфаста, страдающая астмой, начала курить электронные сигареты, когда ей было всего девять лет. В конце концов, она была госпитализирована с инфекцией, из-за которой ей было трудно дышать. Четыре дня ребенок провел в коме, пока организм боролся с болезнью.

Хотя Сара больше не находится в непосредственной опасности, но ужасающий инцидент привел к необратимому повреждению ее легких.

— Не начинайте это делать, потому что, начав, вы сможете остановиться только, когда встанет вопрос о жизни и смерти, — призналась девочка в интервью журналистам.

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Мать подростка Мэри призвала родителей осознать, насколько опасным может быть вейпинг.

— Мой ребенок сейчас делает упражнения для легких, которые вы ожидаете от 80-летнего человека, а не от 12-летнего, — рассказала женщина.

Как стало известно, Саре удавалось скрывать от матери свое пристрастие к вейпингу. За несколько недель до инцидента, из-за которого она попала в больницу, она каждый день выкуривала 4 000 затяжек.

По словам подростка, курение вейпа было первым, что она делала, когда просыпалась, и последним, что она делала перед сном.

Несмотря на то, что продажа вейпов лицам младше 18 лет в Британии запрещена законом, Саре все же удавалось их покупать.

— Самое большое заблуждение относительно вейпов заключается в том, что они безвредны по сравнению с сигаретами, — отметил руководитель отдела общественного здравоохранения NICHS Фидельм Картер.

Электронные сигареты позволяют вдыхать никотин в виде пара, который образуется при нагревании жидкости, которая обычно содержит пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы и другие химические вещества.

В отличие от традиционных, электронные сигареты не содержат табака и не выделяют смолы и углерод — два самых опасных элемента.

Хотя многие считают, что вейпинг более безопасен, чем курение, однако долгосрочные последствия вейпинга до сих пор остаются загадкой.

Врачи выражают опасение, что в ближайшие десятилетия может возникнуть волна заболеваний легких, проблем с зубами и даже рака у людей, которые пристрастились к этой привычке в молодом возрасте.

Ранее в этом году ведущие британские педиатры предупредили, что детей госпитализируют с затруднением дыхания, вызванным вейпингом, на фоне тревожной эпидемии этой привычки среди молодежи.