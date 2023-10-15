12-річна Сара Гріффін з Белфаста, яка страждає на астму, почала курити електронні сигарети, коли їй було всього дев’ять років. Зрештою, вона була госпіталізована з інфекцією, через яку їй було важко дихати. Чотири дні дитина провела в комі, поки організм боровся з хворобою.

Хоча Сара більше не перебуває в безпосередній небезпеці, але жахливий інцидент призвів до незворотного пошкодження її легенів.

– Не починайте це робити, тому що, почавши, ви зможете зупинитися тільки, коли постане питання про життя і смерть, – зізналася дівчинка в інтерв’ю журналістам.

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Мати підлітка Мері закликала батьків усвідомити, наскільки небезпечним може бути вейпінг.

– Моя дитина зараз робить вправи для легенів, які ви очікуєте від 80-річної людини, а не від 12-річної, – розповіла жінка.

Як стало відомо, Сарі вдавалося приховувати від матері свою пристрасть до вейпінгу. За кілька тижнів до інциденту, через який вона потрапила до лікарні, вона щодня викурювала 4 000 затяжок.

За словами підлітка, куріння вейпа було першим, що вона робила, коли прокидалася, і останнім, що вона робила перед сном.

Незважаючи на те, що продаж вейпів особам молодше 18 років у Британії заборонений законом, Сарі все ж вдавалося їх купувати.

– Найбільша хибна думка щодо вейпів полягає в тому, що вони нешкідливі порівняно з цигарками, – зазначив керівник відділу громадської охорони здоров’я NICHS Фідельм Картер.

Електронні сигарети дають змогу вдихати нікотин у вигляді пари, яка утворюється під час нагрівання рідини, що зазвичай містить пропіленгліколь, гліцерин, ароматизатори та інші хімічні речовини.

На відміну від традиційних, електронні сигарети не містять тютюну і не виділяють смоли та вуглець – два найнебезпечніші елементи.

Хоча багато хто вважає, що вейпінг безпечніший за куріння, проте довгострокові наслідки вейпінгу досі залишаються загадкою.

Лікарі висловлюють побоювання, що в найближчі десятиліття може виникнути хвиля захворювань легенів, проблем із зубами і навіть раку в людей, які пристрастилися до цієї звички в молодому віці.

Раніше цього року провідні британські педіатри попередили, що дітей госпіталізують з утрудненням дихання, спричиненим вейпінгом, на тлі тривожної епідемії цієї звички серед молоді.