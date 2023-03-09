Волонтеры немецко-украинской благотворительной ассоциации Ukrainian Future создали пошаговую инструкцию о том, как украинцы в Германии могут записаться на прием к нужному специалисту.

— Для этого следует загрузить на смартфон приложение Doctolib, в котором украинцам советуют выбрать немецкий язык, — говорится в сообщении.

Далее следует действовать в такой последовательности:

сначала нажать Suchen (Поиск);

далее есть вариант найти врача по имени, специальности или теме. Если требуется ЛОР, нужно нажать HNO;

после выбора врача можно выбрать нужный город, например, Гамбург;

далее жмем Termin online Buchen. Скорее всего, у вас государственная страховка, поэтому выбираем первый вариант;

далее выбираем причину обращения к врачу. Выбирайте наиболее подходящий вариант, хотя фактически это не имеет большого значения, поскольку, скорее всего, причину придется уточнять на месте.

Как переводятся некоторые термины:

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Notfall — это неотложная проблема, срочный случай;

Sprechstunde – консультационный разговор;

Hyposensibilisierung (SIT) – аллерген-специфическая иммунотерапия;

Erstuntersuchung Neupatient: in – первоначальный осмотр новых пациентов.

Волонтеры также сообщают о некоторых правилах приема у врача:

прийти раньше времени;

взять карту медицинского страхования;

находиться в помещении только в маске FFP-2.

Чтобы отменить визит (чаще всего, за 48 часов до приема) – нужно нажать на Termin absagen.

Куда в Германии можно обращаться без направления

Для того, чтобы попасть на прием к некоторым врачам, нужно получить направление от семейного врача. В Германии это называется Hausarztpraxis. Нужно иметь направление либо от вашего врача, либо от врача ребенка.

Без направления можно обращаться к следующим специалистам:

гинеколог (Frauenarzt);

стоматолог;

психолог;

ортопед;

дерматолог (внимательно проверять, принимает ли он с социальным страхованием).

Также есть возможность провести онлайн-прием, если вопрос не нуждается в личном присутствии. Это называется Videosprechstunde.

Источник: Ukrainian Future