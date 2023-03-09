Волонтеры немецко-украинской благотворительной ассоциации Ukrainian Future создали пошаговую инструкцию о том, как украинцы в Германии могут записаться на прием к нужному специалисту.
— Для этого следует загрузить на смартфон приложение Doctolib, в котором украинцам советуют выбрать немецкий язык, — говорится в сообщении.
Далее следует действовать в такой последовательности:
- сначала нажать Suchen (Поиск);
- далее есть вариант найти врача по имени, специальности или теме. Если требуется ЛОР, нужно нажать HNO;
- после выбора врача можно выбрать нужный город, например, Гамбург;
- далее жмем Termin online Buchen. Скорее всего, у вас государственная страховка, поэтому выбираем первый вариант;
- далее выбираем причину обращения к врачу. Выбирайте наиболее подходящий вариант, хотя фактически это не имеет большого значения, поскольку, скорее всего, причину придется уточнять на месте.
Как переводятся некоторые термины:
- Notfall — это неотложная проблема, срочный случай;
- Sprechstunde – консультационный разговор;
- Hyposensibilisierung (SIT) – аллерген-специфическая иммунотерапия;
- Erstuntersuchung Neupatient: in – первоначальный осмотр новых пациентов.
Волонтеры также сообщают о некоторых правилах приема у врача:
прийти раньше времени;
взять карту медицинского страхования;
находиться в помещении только в маске FFP-2.
Чтобы отменить визит (чаще всего, за 48 часов до приема) – нужно нажать на Termin absagen.
Куда в Германии можно обращаться без направления
Для того, чтобы попасть на прием к некоторым врачам, нужно получить направление от семейного врача. В Германии это называется Hausarztpraxis. Нужно иметь направление либо от вашего врача, либо от врача ребенка.
Без направления можно обращаться к следующим специалистам:
- гинеколог (Frauenarzt);
- стоматолог;
- психолог;
- ортопед;
- дерматолог (внимательно проверять, принимает ли он с социальным страхованием).
Также есть возможность провести онлайн-прием, если вопрос не нуждается в личном присутствии. Это называется Videosprechstunde.
Источник: Ukrainian Future