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Навіть не знаючи німецької: як українці в Німеччині можуть записатися до лікаря

9 Березня 2023, 15:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Волонтери німецько-української благодійної асоціації Ukrainian Future створили покрокову інструкцію про те, як українці в Німеччині можуть записатися на прийом до потрібного фахівця.

– Для цього слід завантажити на смартфон додаток Doctolib, в якому українцям радять вибрати німецьку мову, – йдеться в повідомленні.

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Далі слід діяти в такій послідовності:

Зараз дивляться
  • спочатку натиснути Suchen (пошук);
  • далі є варіант знайти лікаря по імені, спеціальності або темі. Якщо потрібен ЛОР, потрібно натиснути HNO;
  • після вибору лікаря можна вибрати потрібне місто, наприклад, Гамбург;
  • далі тиснемо Termin online Buchen. Швидше за все, у вас державна страховка, тому вибираємо перший варіант;
  • далі вибираємо причину звернення до лікаря. Вибирайте найбільш підходящий варіант, хоча фактично це не має великого значення, оскільки, швидше за все, причину доведеться уточнювати на місці.

Як перекладаються деякі терміни:

  • Notfall – це невідкладна проблема, терміновий випадок;
  • Sprechstunde – консультаційна розмова;
  • Hyposensibilisierung (SIT) – алерген-специфічна імунотерапія;
  • Erstuntersuchung Neupatient: in – початковий огляд нових пацієнтів.

Волонтери також повідомляють про деякі правила прийому у лікаря:

  • прийти завчасно;
  • візьміть картку медичного страхування;
  • перебувати в приміщенні тільки в масці FFP-2.

Щоб скасувати візит (найчастіше, за 48 годин до прийому) – потрібно натиснути на Termin absagen.

Куди в Німеччині можна звертатися без направлення

Для того, щоб потрапити на прийом до деяких лікарів, потрібно отримати направлення від сімейного лікаря. У Німеччині це називається Hausarztpraxis. Потрібно мати направлення або від вашого лікаря, або від лікаря дитини.

Без направлення можна звертатися до наступних фахівців:

  • гінеколог (Frauenarzt);
  • стоматолог;
  • психолог;
  • ортопед;
  • дерматолог (уважно перевіряти, чи приймає він з соціальним страхуванням).

Також є можливість провести онлайн-прийом, якщо питання не потребує особистої присутності. Це називається Videosprechstunde.

Джерело: Ukrainian Future

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