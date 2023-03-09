Волонтери німецько-української благодійної асоціації Ukrainian Future створили покрокову інструкцію про те, як українці в Німеччині можуть записатися на прийом до потрібного фахівця.

– Для цього слід завантажити на смартфон додаток Doctolib, в якому українцям радять вибрати німецьку мову, – йдеться в повідомленні.

Далі слід діяти в такій послідовності:

Зараз дивляться

спочатку натиснути Suchen (пошук);

далі є варіант знайти лікаря по імені, спеціальності або темі. Якщо потріб ен ЛОР, потрібно натиснути HNO;

ЛОР, потрібно натиснути HNO; після вибору лікаря можна вибрати потрібне місто, наприклад, Гамбург;

далі тиснемо Termin online Buchen. Швидше за все, у вас державна страховка, тому вибираємо перший варіант;

далі вибираємо причину звернення до лікаря. Вибирайте найбільш підходящий варіант, хоча фактично це не має великого значення, оскільки, швидше за все, причину доведеться уточнювати на місці.

Як перекладаються деякі терміни:

Notfall – це невідкладна проблема, терміновий випадок;

Sprechstunde – консультаційна розмова;

Hyposensibilisierung (SIT) – алерген-специфічна імунотерапія;

Erstuntersuchung Neupatient: in – початковий огляд нових пацієнтів.

Волонтери також повідомляють про деякі правила прийому у лікаря:

прийти завчасно;

візьміть картку медичного страхування;

перебувати в приміщенні тільки в масці FFP-2.

Щоб скасувати візит (найчастіше, за 48 годин до прийому) – потрібно натиснути на Termin absagen.

Куди в Німеччині можна звертатися без направлення

Для того, щоб потрапити на прийом до деяких лікарів, потрібно отримати направлення від сімейного лікаря. У Німеччині це називається Hausarztpraxis. Потрібно мати направлення або від вашого лікаря, або від лікаря дитини.

Без направлення можна звертатися до наступних фахівців:

гінеколог (Frauenarzt);

стоматолог;

психолог;

ортопед;

дерматолог (уважно перевіряти, чи приймає він з соціальним страхуванням).

Також є можливість провести онлайн-прийом, якщо питання не потребує особистої присутності. Це називається Videosprechstunde.

Джерело: Ukrainian Future