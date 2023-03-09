Волонтери німецько-української благодійної асоціації Ukrainian Future створили покрокову інструкцію про те, як українці в Німеччині можуть записатися на прийом до потрібного фахівця.
– Для цього слід завантажити на смартфон додаток Doctolib, в якому українцям радять вибрати німецьку мову, – йдеться в повідомленні.
Далі слід діяти в такій послідовності:
- спочатку натиснути Suchen (пошук);
- далі є варіант знайти лікаря по імені, спеціальності або темі. Якщо потрібен ЛОР, потрібно натиснути HNO;
- після вибору лікаря можна вибрати потрібне місто, наприклад, Гамбург;
- далі тиснемо Termin online Buchen. Швидше за все, у вас державна страховка, тому вибираємо перший варіант;
- далі вибираємо причину звернення до лікаря. Вибирайте найбільш підходящий варіант, хоча фактично це не має великого значення, оскільки, швидше за все, причину доведеться уточнювати на місці.
Як перекладаються деякі терміни:
- Notfall – це невідкладна проблема, терміновий випадок;
- Sprechstunde – консультаційна розмова;
- Hyposensibilisierung (SIT) – алерген-специфічна імунотерапія;
- Erstuntersuchung Neupatient: in – початковий огляд нових пацієнтів.
Волонтери також повідомляють про деякі правила прийому у лікаря:
- прийти завчасно;
- візьміть картку медичного страхування;
- перебувати в приміщенні тільки в масці FFP-2.
Щоб скасувати візит (найчастіше, за 48 годин до прийому) – потрібно натиснути на Termin absagen.
Куди в Німеччині можна звертатися без направлення
Для того, щоб потрапити на прийом до деяких лікарів, потрібно отримати направлення від сімейного лікаря. У Німеччині це називається Hausarztpraxis. Потрібно мати направлення або від вашого лікаря, або від лікаря дитини.
Без направлення можна звертатися до наступних фахівців:
- гінеколог (Frauenarzt);
- стоматолог;
- психолог;
- ортопед;
- дерматолог (уважно перевіряти, чи приймає він з соціальним страхуванням).
Також є можливість провести онлайн-прийом, якщо питання не потребує особистої присутності. Це називається Videosprechstunde.
Джерело: Ukrainian Future