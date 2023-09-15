С 17 июля по 9 сентября в Украине была проведена кампания догоняющей вакцинации против кори для детей, которые пропустили плановые прививки из-за смены места жительства, временного выезда за границу или других обстоятельств.

По статистике Центра общественного здоровья, в течение этого периода было осуществлено 91 416 прививок. Из них 44 799 детей в возрасте от 2 до 17 лет получили первую дозу вакцины, 46 617 детей (в возрасте от 7 до 17 лет) вакцинировались во второй раз. Больше всего наверстывали прививки малыши в возрасте от 2 до 6 лет, что составляет 48% от плана.

Лидерами последней недели кампании стали Киев, Херсонская, Житомирская и Ровенская области. Наименьший интерес к догоняющей вакцинации проявили в Черниговской, Винницкой, Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

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Всего было создано 312 мобильных бригад. Больше всего прививок во время выездных вакцинальных сессий провели в Закарпатской, Ровенской и Кировоградской областях.

Напомним, единственным надежным способом профилактики кори является вакцинация, которая, согласно календарю прививок, проводится в возрасте 12 месяцев и повторно — в 6 лет. Двух доз вакцины достаточно для того, чтобы сделать организм нечувствительным к вирусу кори и предотвратить развитие болезни и ее осложнений. При отсутствии плановой вакцинации прививки от кори могут проводиться детям старшего возраста и взрослым.

Информацию о пунктах прививок, адреса, график работы или телефоны региональных координаторов можно узнать, позвонив в контакт-центр Минздрава по телефону 0 800 60 20 19.