З 17 липня по 9 вересня в Україні була проведена кампанія наздоганяючої вакцинації проти кору для дітей, які пропустили планові щеплення через зміну місця проживання, тимчасовий виїзд за кордон чи інші обставини.

За статистикою Центру громадського здоров’я, протягом цього періоду було здійснено 91 416 щеплень. З них 44 799 дітей віком від 2 до 17 років отримали першу дозу вакцини, 46 617 дітей (віком від 7 до 17 років) вакцинувалися вдруге. Найбільше надолужували щеплення малюки віком від 2 до 6 років, що становить 48% від плану.

Лідерами останнього тижня кампанії стали Київ, Херсонська, Житомирська та Рівненська області. Найменший інтерес до наздоганяючої вакцинації проявили у Чернігівській, Вінницькій, Одеській, Івано-Франківській та Сумській областях.

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Загалом було створено 312 мобільних бригад. Найбільше щеплень під час виїзних вакцинальних сесій провели у Закарпатській, Рівненській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, єдиним надійним способом профілактики кору є вакцинація, яка, згідно календаря щеплень, проводиться у віці 12 місяців та повторно – у 6 років. Двох доз вакцини достатньо для того, щоб зробити організм нечутливим до вірусу кору та запобігти розвитку хвороби та її ускладнень. За відсутності планової вакцинації, щеплення від кору може проводитися дітям старшого віку та дорослим.

Інформацію про пункти щеплень, адреси, графік роботи або телефони регіональних координаторів можна дізнатися, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.