Продукты, содержащие меньше пестицидов и антибиотиков, на 25% снижают риск развития онкологических процессов в органах ЖКТ и в печени.

Французские ученые во время масштабного исследования сумели доказать, что некоторым формам рака меньше подвержены люди, которые употребляют в пищу более органические продукты. То есть те, которые выращены без использования пестицидов, регуляторов роста, антибиотиков и других подобных веществ.

Открытие, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, появилось на фоне растущего беспокойства по поводу рисков для здоровья, связанных с пестицидами.

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Так, совсем недавно американский садовник Уэйн Джонсон получил компенсацию в размере $250 млн после того, как присяжные пришли к выводу, что его неизлечимый рак, вероятно, был вызван частым использованием гербицида Раундап.

Этот случай подтолкнул исследователей активизировать свою работу.

Авторы разделили участников на четыре группы в зависимости от того, как часто они ели органические продукты.

Учитывалось наличие в рационе 16 органических продуктов, включая фрукты, овощи, рыбу, мясо, готовые блюда и даже специи.

Приняв во внимание другие известные потенциальные причины рака, в частности факторы образа жизни и семейный анамнез, исследователи обнаружили, что у тех, кто находился в группе, участники которой чаще других употребляли органические продукты, вероятность развития онкологии была на 25% ниже.

Наблюдение за добровольцами в среднем длилось 4,5 года. За это время ученые зарегистрировали 1340 случаев рака.

Чаще всего это был рак груди (459 случаев), за ним шел рак простаты (180 случаев), кожи (135 случаев), колоректальный рак (99 случаев).

Сопоставив все полученные данные исследователи выяснили, что люди, которые потребляли больше всего органических продуктов, гораздо реже сталкивались с раком.

В частности, риск развития неходжкинской лимфомы и рака молочной железы был снижен на 73% и 21% соответственно.

Ученые считают, что это может быть связано с тем, что органическихе продукты минимизируют попадание в организм остатков пестицидов и медикаментов, которые используются в сельском хозяйстве.

Ведущий автор исследования Джулия Бодри убеждена, если результаты подтвердятся, надо поощрять население отдавать предпочтение органическим продуктам, и это может стать многообещающей стратегией профилактики рака.