Продукти, що містять менше пестицидів і антибіотиків, на 25% знижують ризик розвитку онкологічних процесів в органах ШКТ і в печінці.

Французькі вчені під час масштабного дослідження зуміли довести, що до деяких форм раку менше схильні люди, які вживають в у їжу здебільшого органічні продукти. Тобто ті, які вирощені без використання пестицидів, регуляторів росту, антибіотиків та інших подібних речовин.

Відкриття, опубліковане в журналі JAMA Internal Medicine, з’явилося на тлі зростаючого занепокоєння з приводу ризиків для здоров’я, пов’язаних із пестицидами.

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Так, зовсім нещодавно американський садівник Вейн Джонсон отримав компенсацію в розмірі $250 млн після того, як присяжні дійшли висновку, що його невиліковний рак, імовірно, був викликаний частим використанням гербіциду Раундап.

Цей випадок підштовхнув дослідників активізувати свою роботу.

Автори розподілили учасників на чотири групи залежно від того, як часто вони їли органічні продукти.

Ураховувалася наявність у раціоні 16 органічних продуктів, включно з фруктами, овочами, рибою, м’ясом, готовими стравами і навіть спеціями.

Взявши до уваги інші відомі потенційні причини раку, зокрема фактори способу життя та сімейний анамнез, дослідники виявили, що у тих, хто перебував у групі, учасники якої частіше за інших вживали органічні продукти, ймовірність розвитку онкології була на 25% нижчою.

Спостереження за добровольцями в середньому тривало 4,5 року. За цей час учені зареєстрували 1340 випадків раку.

Найчастіше це був рак грудей (459 випадків), за ним ішов рак простати (180 випадків), шкіри (135 випадків), колоректальний рак (99 випадків).

Співставивши всі отримані дані дослідники з’ясували, що люди, які споживали найбільше органічних продуктів, набагато рідше стикалися з раком.

Зокрема, ризик розвитку неходжкінської лімфоми і раку молочної залози був знижений на 73% і 21% відповідно.

Учені вважають, що це може бути пов’язано з тим, що вживання органічних продуктів зменшує до мінімуму потрапляння в організм залишків пестицидів і медикаментів, які використовуються в сільському господарстві.

Провідна авторка дослідження Джулія Бодрі переконана, якщо результати підтвердяться, треба заохочувати населення віддавати перевагу органічним продуктам, і це може стати багатообіцяючою стратегією профілактики раку.