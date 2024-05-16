Специалисты популярного онлайн-ресурса Береги себя объяснили, почему стоит приложить усилия и убедить в важности доверия доказательной медицине близких и родных, которые по привычке продолжают использовать ненаучные подходы в лечении.

Аргументы за

Следует пытаться объяснить родному или близкому человеку научный взгляд в следующих случаях:

если от этого напрямую зависит его жизнь. Когда, например, при тяжелой болезни пациент отказывается от эффективного лечения в пользу гомеопатии, БАДов и выкачек яйцом;

когда человек пытается реализовать свои верования в отношении ваших детей, и ему это удается. Например, когда вы живете сообща, и малыши часто остаются в одиночестве с родственником;

если близкий человек сомневается и нуждается в дополнительной информации, однако не категорически настроен против.

Ч то такое доказательная медицина

Само понятие часто трактуют неправильно, и поэтому некоторые медики этим манипулируют. Они могут утверждать, что доказательные врачи всегда четко соблюдают однозначные протоколы, не учитывая индивидуальных особенностей человека или состояния.

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Однако это неправда. Доказательные методы — это лучшие доступные нам знания, эффективность которых доказана научными исследованиями. То есть в их основе не личные верования врача, а методы и средства, доказавшие эффективность выше плацебо, и свою безопасность при применении.

Как можно помочь родным и близким

Если ваши родные сомневаются в доказательных методах лечения, прививок, обследований и т.д., вот несколько советов

Поймите, кто им авторитет. Поговорите с родным человеком, чье отношение хотите изменить и узнайте, каким должен быть источник информации. Спросите у публичных врачей, которых знаете, кого они могут посоветовать для такой цели: коллеги, как правило, лучше смогут посоветовать друг друга.

Предоставьте информацию в доступной форме. Узнайте, какой канал информации для вашей (условно) мамы удобен и вызывает больше доверия.

Обеспечьте поступление информации через этот канал: установите, например, на планшете ютуб и подпишите пользователя на соответствующие каналы, с мессенджерами. Дайте маме время, чтобы получить информацию без спешки, сделать выводы, подумать.

Помогите найти врача. Если человек в целом осознает подходы, однако чувствует себя растерянным по поводу конкретных шагов, помогите найти доказательного врача. Лучше всего семейного, ведь это точка входа и доверенный специалист на будущее.

Запишите близкого человека на ознакомительный визит и помогите ему подготовиться.

Предложите поддержку. Спросите, нужно ли сопровождать близкого человека на прием или вакцинацию. Будьте рядом, если это нужно. Когда врач хорошо общается с пациентами, как правило, в дальнейшем они спокойно посещают его сами. Доверие влияет на их дальнейшие решения о своем здоровье.

Хвалите и благодарите. Большинству людей очень важно получить одобрение за правильные поступки. Поблагодарите маму, которая вакцинировалась от гриппа/коронавируса и защитила себя, ведь вы ее очень любите и хотите, чтобы она была с вами подольше.

Когда лучше отступить

Если родные верят в теории заговора, категорически и агрессивно отталкивают какую-либо информацию по доказательной медицине, отказываются проходить осмотры и вакцинацию, то чаще всего вы не сможете ничего с этим поделать.

И это та ситуация, где нужно принять, что они взрослые люди и самые ответственны за свою жизнь. Это может быть тяжело и больно, однако вы должны уважать их решение. Иногда единственный вариант – отступить и дать им возможность жить так, как они считают нужным.

Источник: Береги себя