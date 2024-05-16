Фахівці популярного онлайн-ресурсу Бережи себе пояснили, чому варто докласти зусиль і переконати у важливості довіри доказовій медицині близьких і рідних, які за звичкою продовжують використовувати ненаукові підходи в лікуванні.

Аргументи за

Слід намагатися пояснити рідній чи близькій людині науковий погляд у таких випадках:

якщо від цього безпосередньо залежить її життя. Коли, наприклад, за тяжкої хвороби пацієнт відмовляється від ефективного лікування на користь гомеопатії, БАДів та викачування яйцем;

коли людина намагається реалізувати свої вірування щодо ваших дітей, і їй це вдається. Наприклад, коли ви живете спільно, і малюки часто залишаються на самоті з родичем;

якщо близька людина сумнівається і потребує додаткової інформації, проте не категорично налаштована проти.

Що таке доказова медицина

Саме поняття часто трактують неправильно, і тому деякі медики цим маніпулюють. Вони можуть стверджувати, що доказові лікарі завжди чітко дотримуються однозначних протоколів, не враховуючи індивідуальних особливостей людини чи стану.

Зараз дивляться

Однак це неправда. Доказові методи – це найкращі доступні нам знання, ефективність яких доведена науковими дослідженнями. Тобто в їхній основі не особисті вірування лікаря, а методи та засоби, що довели ефективність вище за плацебо та свою безпеку під час застосування.

Як можна допомогти рідним і близьким

Якщо ваші рідні сумніваються в доказових методах лікування, щеплень, обстежень тощо, ось кілька порад.

Зрозумійте, хто для них авторитет. Поговоріть із найріднішою людиною, чиє ставлення хочете змінити та дізнайтеся, яким має бути джерело інформації. Запитайте в публічних лікарів, яких знаєте, кого вони можуть порадити для такої мети: колеги зазвичай краще зможуть порадити одне одного.

Надайте інформацію в доступній формі. Дізнайтеся, який канал інформації для вашої (умовно) мами є зручним і викликає більше довіри.

Забезпечте надходження інформації через цей канал: встановіть, наприклад, на планшеті Ютуб і підпишіть користувача на відповідні канали, з месенджерами. Дайте мамі час, щоб отримати інформацію без поспіху, зробити висновки, подумати.

Допоможіть знайти лікаря. Якщо людина загалом усвідомлює підходи, проте почувається розгубленою щодо конкретних кроків, допоможіть знайти доказового лікаря. Найкраще – сімейного, адже це точка входу та довірений фахівець на майбутнє.

Запишіть близьку людину на ознайомчий візит і допоможіть їй підготуватися.

Запропонуйте підтримку. Запитайте, чи потрібно супроводжувати близьку людину на прийом або вакцинацію. Будьте поруч, якщо це потрібно. Коли лікар добре спілкується з пацієнтами, найчастіше надалі вони спокійно відвідують його самі. Довіра впливає на їхні подальші рішення про своє здоров’я.

Хваліть і дякуйте. Більшості людей дуже важливо отримати схвалення за правильні вчинки. Подякуйте мамі, яка вакцинувалася від грипу/коронавірусу і захистила себе, адже ви її дуже любите і хочете, щоб вона була з вами довше.

Коли краще відступити

Якщо рідні вірять у теорії змови, категорично й агресивно відштовхують будь-яку інформацію з доказової медицини, відмовляються проходити огляди та вакцинацію, то найчастіше ви не зможете нічого з цим вдіяти.

І це та ситуація, де потрібно прийняти, що вони дорослі люди і самі відповідальні за своє життя. Це може бути важко і боляче, проте ви маєте поважати їхнє рішення. Іноді єдиний варіант – відступити і дати їм можливість жити так, як вони вважають за потрібне.

Джерело: Бережи себе