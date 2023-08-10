Лето — сезон не только свежих овощей и солнечных дней, но и период аллергических реакций. Врачи называют его поллинозом – это сезонное заболевание, которое проявляется аллергической реакцией на пыльцу растений, цветущих в определенный сезон.

Возникает поллиноз каждый год, как только зацветают растения, на пыльцу которых у человека аллергия.

Какие растения цветут в августе, вызывая аллергию, и как лечить сезонный поллиноз – Факты ICTV спросили у врача-аллерголога, дерматолога и педиатра Елены Мозырской.

Что цветет в августе: самые распространенные аллергии

В общем, аллергенный сезон длится с весны и до поздней осени. Каждый месяц проходит по-разному, ведь растения цветут с разной интенсивностью.

В августе в разных регионах Украины фиксируют умеренный и высокий уровень аллергенов в воздухе. По словам Елены Мозырской, в августе цветут и могут спровоцировать сезонную аллергию такие растения:

амброзия

полынь;

различные сорняки;

щавель;

подсолнечник;

злаковые травы;

крапива;

подорожник и т. д.

— Еще аллергию в августе может вызвать плесень. Например, плесень альтернарии выбрасывает споры. Также аллергию могут вызывать и сезонные продукты — дыни, арбузы и тому подобное, — говорит аллерголог.

Как понять, что у вас аллергия — симптомы

Симптомы аллергии появляются при контакте с растением, которое ее провоцирует.

— Например, если люди уехали или проживают за городом. На поле и на трассе растет очень много амброзии, соответственно, повышается контакт с возбудителями аллергии и симптомы обостряются, — добавляет Мозырская.

Наиболее распространенные симптомы аллергии в августе:

сильный насморк;

покраснение глаз;

появляется ощущение песка в глазах, начинается слезотечение;

чиханье;

зуд и заложенность носа;

зуд в горле;

кашель.

— Симптомы аллергии очень похожи на симптомы ОРВИ, но при поллинозе человек испытывает ухудшение состояния утром (обильное чихание, вода из носа, зуд в горле и т. д.), — говорит аллерголог.

Если такие симптомы появляются у вас каждый год в августе, скорее всего, у вас сезонная аллергия на пыльцу какого-то растения.

Как облегчить состояние при сезонной аллергии

Чтобы облегчить свое состояние при сезонной августовской аллергии, Елена Мозырская советует придерживаться простых правил:

закрывайте окна, чтобы пыльца не залетала в вашу квартиру;

после улицы промывайте нос;

пользуйтесь кондиционерами или очистителями воздуха;

несколько раз в неделю проводите влажную уборку;

на улице надевайте медицинскую маску;

после улицы умойте лицо и идут в душ (чтобы смыть с тела пыльцу);

обязательно переодевайтесь по возвращении с улицы.

Эти простые правила помогут минимизировать контакт с пыльцой и улучшить ваше состояние при сезонной аллергии.

— Очень советую изменить географическое расположение. Если есть возможность, возьмите отпуск и отправляйтесь в горы. Там прохладнее и сезон цветения растений не совпадает с нашим. Кроме того, в Карпатах “аллергических” растений гораздо меньше, — советует аллерголог.