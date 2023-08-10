Літо – сезон не лише свіжих овочів та сонячних днів, а й період алергічних реакцій. Лікарі називають його полінозом – це сезонне захворювання, яке проявляється алергічною реакцією на пилок рослин, що цвітуть у певний сезон.
Виникає поліноз щороку, щойно зацвітають рослини, на пилок яких у людини алергія.
Які рослини цвітуть у серпні, викликаючи алергію, та як лікувати сезонний поліноз – Факти ICTV запитали у лікарки-алерголога, дерматолога та педіатра Олени Мозирської.
Що цвіте у серпні: найпоширеніші алергії
Загалом, алергенний сезон триває з весни й до пізньої осені. Кожен місяць минає по-різному, адже рослини цвітуть з різною інтенсивністю.
У серпні в різних регіонах України фіксують помірний і високий рівень алергенів в повітрі. За словами Олени Мозирської, у серпні цвітуть та можуть спровокувати сезонну алергію такі рослини:
- амброзія;
- полин;
- різні бурʼяни;
- щавель;
- соняшник;
- злакові трави;
- кропива;
- подорожник тощо.
– Ще алергію у серпні може викликати пліснява. Наприклад, пліснява альтернарії викидає спори. Також алергію можуть викликати й сезонні продукти – дині, кавуни тощо, – каже алерголог.
Як зрозуміти, що у вас алергія – симптоми
Симптоми алергії зʼявляються під час контакту з рослиною, яка її провокує.
– Наприклад, якщо люди виїхали чи проживають за містом. На полі й на трасі росте дуже багато амброзії, відповідно, підвищується контакт зі збудниками алергії та симптоми загострюються, – додає Мозирська.
Найпоширеніші симптоми алергії у серпні:
- сильний нежить;
- почервоніння очей;
- зʼявляється відчуття піску в очах, починається сльозотеча;
- чхання;
- свербіж і закладення носа;
- свербіж у горлі;
- кашель.
– Симптоми алергії дуже схожі на симптоми ГРВІ, але за полінозу людина відчуває погіршення стану зранку (рясне чхання, вода з носа, свербіж в горлі тощо), – каже алерголог.
Якщо такі симптоми зʼявляються у вас щороку у серпні, найімовірніше, у вас є сезонна алергія на пилок якоїсь рослини.
Як полегшити стан за сезонної алергії
Щоб полегшити свій стан при сезонній серпневій алергії, Олена Мозирська радить дотримуватися простих правил:
- закривайте вікна, щоб пилок не залітав у вашу квартиру;
- після вулиці промивайте ніс;
- користуйтеся кондиціонерами чи очищувачами повітря;
- кілька разів на тиждень проводьте вологе прибирання;
- на вулиці одягайте медичну маску;
- після вулиці вмийте обличчя та йдуть в душ (щоб змити з тіла пилок);
- обов’язково перевдягайтеся після повернення з вулиці.
Ці прості правила допоможуть мінімізувати контакт з пилком і покращити ваш стан при сезонній алергії.
– Дуже раджу змінити географічне розташування. Якщо є можливість, беріть відпустку та вирушайте в гори. Там прохолодніше і сезон цвітіння рослин не збігається з нашим. Крім того, в Карпатах “алергічних” рослин набагато менше, – радить алерголог.