Літо – сезон не лише свіжих овочів та сонячних днів, а й період алергічних реакцій. Лікарі називають його полінозом – це сезонне захворювання, яке проявляється алергічною реакцією на пилок рослин, що цвітуть у певний сезон.

Виникає поліноз щороку, щойно зацвітають рослини, на пилок яких у людини алергія.

Які рослини цвітуть у серпні, викликаючи алергію, та як лікувати сезонний поліноз – Факти ICTV запитали у лікарки-алерголога, дерматолога та педіатра Олени Мозирської.

Що цвіте у серпні: найпоширеніші алергії

Загалом, алергенний сезон триває з весни й до пізньої осені. Кожен місяць минає по-різному, адже рослини цвітуть з різною інтенсивністю.

У серпні в різних регіонах України фіксують помірний і високий рівень алергенів в повітрі. За словами Олени Мозирської, у серпні цвітуть та можуть спровокувати сезонну алергію такі рослини:

амброзія

полин;

різні бурʼяни;

щавель;

соняшник;

злакові трави;

кропива;

подорожник тощо.

– Ще алергію у серпні може викликати пліснява. Наприклад, пліснява альтернарії викидає спори. Також алергію можуть викликати й сезонні продукти – дині, кавуни тощо, – каже алерголог.

Як зрозуміти, що у вас алергія – симптоми

Симптоми алергії зʼявляються під час контакту з рослиною, яка її провокує.

– Наприклад, якщо люди виїхали чи проживають за містом. На полі й на трасі росте дуже багато амброзії, відповідно, підвищується контакт зі збудниками алергії та симптоми загострюються, – додає Мозирська.

Найпоширеніші симптоми алергії у серпні:

сильний нежить;

почервоніння очей;

зʼявляється відчуття піску в очах, починається сльозотеча;

чхання;

свербіж і закладення носа;

свербіж у горлі;

кашель.

– Симптоми алергії дуже схожі на симптоми ГРВІ, але за полінозу людина відчуває погіршення стану зранку (рясне чхання, вода з носа, свербіж в горлі тощо), – каже алерголог.

Якщо такі симптоми зʼявляються у вас щороку у серпні, найімовірніше, у вас є сезонна алергія на пилок якоїсь рослини.

Як полегшити стан за сезонної алергії

Щоб полегшити свій стан при сезонній серпневій алергії, Олена Мозирська радить дотримуватися простих правил:

закривайте вікна, щоб пилок не залітав у вашу квартиру;

після вулиці промивайте ніс;

користуйтеся кондиціонерами чи очищувачами повітря;

кілька разів на тиждень проводьте вологе прибирання;

на вулиці одягайте медичну маску;

після вулиці вмийте обличчя та йдуть в душ (щоб змити з тіла пилок);

обов’язково перевдягайтеся після повернення з вулиці.

Ці прості правила допоможуть мінімізувати контакт з пилком і покращити ваш стан при сезонній алергії.

– Дуже раджу змінити географічне розташування. Якщо є можливість, беріть відпустку та вирушайте в гори. Там прохолодніше і сезон цвітіння рослин не збігається з нашим. Крім того, в Карпатах “алергічних” рослин набагато менше, – радить алерголог.