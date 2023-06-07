Обычно о йоде говорят при радиационной опасности, но на самом деле этот микроэлемент может помочь при апатии, депрессии, при возникновении гормонального дисбаланса.

Йод напрямую связан с функционированием щитовидной железы, а ее, в свою очередь, недаром называют первой скрипкой организма.

Если йода не хватает, развивается гипотиреоз — состояние, когда щитовидная железа не вырабатывает достаточно гормонов. У детей это может привести к отставанию в психическом и физическом развитии.

У взрослых нехватка этого элемента снижает эффективность работы мозга, приводит к развитию апатии и депрессии. И даже к гормональным сбоям.

Специфического анализа для определения йода в организме нет. Иногда в популяционных исследованиях, которые охватывают людей всех возрастных групп, может использоваться анализ на определение йода в моче — йодурия.

Вероятно, такое исследование Global Iodine Nutrition Scorecard внесло Украину в перечень стран с недостаточным потреблением йода.

Основной профилактикой йододефицитных заболеваний является употребление йодированной соли. Одна чайная ложка йодированной соли в сутки — простой, дешевый и эффективный способ обеспечить необходимую потребность в этом микроэлементе.

К тому же, эндокринологи считают, что йодированную соль можно добавлять в ежедневный рацион детей уже от одного года.

Помогут избежать йоддефицита и богатые этим микроэлементом морепродукты — рыба, морские водоросли.

Но ни в коем случае не стоит самому себе назначать таблетированные препараты йода. Потому что это просто опасно!

Специалисты определили, что ежедневно человеку необходимо до 1 мг (1000 мкг) йода. Доза варьируется для детей и беременных. Если дозировка будет превышена, у людей, склонных к аутоиммунным заболеваниям щитовидной железы, могут развиваться зоб и гипотиреоз, или, наоборот, — гипертиреоз.

Источник: Бережи себе