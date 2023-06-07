Зазвичай про йод говорять при радіаційній небезпеці, але насправді цей мікроелемент може зарадити при апатії, депресії, при виникненні гормонального дисбалансу.

Йод напряму пов’язаний з функціонуванням щитоподібної залози, а її, у свою чергу, недарма називають першою скрипкою організму.

Якщо йоду не вистачає, розвивається гіпотиреоз — стан, коли щитоподібна залоза не виробляє достатньо гормонів. У дітей це може призвести до відставання в психічному та фізичному розвитку.

У дорослих брак цього елементу знижує ефективність роботи мозку, призводить до розвитку апатії і депресії. Та навіть до гормональних збоїв.

Специфічного аналізу для визначення йоду в організмі немає. Інколи в популяційних дослідженнях, які охоплюють людей усіх вікових груп, може використовуватися аналіз на визначення йоду в сечі — йодурія.

Певно, таке дослідження Global Iodine Nutrition Scorecard внесло Україну до переліку країн із недостатнім споживанням йоду.

Основною профілактикою йододефіцитних захворювань є вживання йодованої солі. Одна чайна ложка йодованої солі на добу — простий, дешевий та ефективний спосіб забезпечити необхідну потребу в цьому мікроелементі.

До того ж, ендокринологи вважають, що йодовану сіль можна додавати в щоденний раціон дітей уже від одного року.

Допоможуть уникнути йоддефіциту і багаті на цей мікроелемент морепродукти — риба, морські водорості.

Але в жодному разі не варто самому собі призначати таблетовані препарати йоду. Бо це просто небезпечно!

Фахівці визначили, що щоденно людині необхідно до 1 мг (1000 мкг) йоду. Доза варіюється для дітей і вагітних. Якщо дозування буде перевищеним, у людей, схильних до аутоімунних захворювань щитоподібної залози, можуть розвиватися зоб та гіпотиреоз, або, навпаки, — гіпертиреоз.

Джерело: Бережи себе