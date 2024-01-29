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Не двигалась в самолете: у 26-тилетней британки долгий перелет вызвал развитие тромба в ноге

29 января 2024, 18:02
Ольга Боднарчук редактор
літак
Источник: Unsplash

У британки развился 4-сантиметровый тромб из-за того, что она спала и не использовала компрессионные носки в течение 20-часового перелета.

26-тилетняя Лоис Читтикс поделилась своей историей, как перелет из Лондона в Австралию привел к образованию тромба в ее левой ноге.

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Как образовался тромб

Перелет длился 20 часов, почти все время девушка спала.

Через два дня после прибытия в Австралию, Лоис заметила опухлость и ощущение тепла в левой икре. Она обратилась в больницу.

Анализ крови и ультразвуковое исследование показали 4-сантиметровый тромб глубоких вен.

Учитывая молодой возраст девушки, врачи порекомендовали ей ждать, вероятно, тромб растворится сам по себе. Однако отметили, что в течение следующих месяцев нужны будут регулярные обследования.

Что делать, чтобы не было тромбов

Лоис отмечает — важно надевать компрессионные носки и стараться двигаться во время длительных перелетов.

Она признала, что игнорировала советы по подвижности и весь перелет проспала.

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Источник
Daily Mail
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