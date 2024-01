У британки развился 4-сантиметровый тромб из-за того, что она спала и не использовала компрессионные носки в течение 20-часового перелета.

26-тилетняя Лоис Читтикс поделилась своей историей, как перелет из Лондона в Австралию привел к образованию тромба в ее левой ноге.

Woman left with blood clot in her leg after long flight to Australia https://t.co/FMAExdgesc via @Femail

— Ганна І. (@anni4ka2022) January 29, 2024