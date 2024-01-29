У британки розвинувся 4-сантиметровий тромб через те, що вона спала та не використовувати компресійні шкарпетки протягом 20-тигодинного перельоту.

26-тирічна Лоїс Чіттікс поділилася своєю історією, як переліт з Лондона до Австралії призвів до утворення тромбу у її лівій нозі.

Woman left with blood clot in her leg after long flight to Australia https://t.co/FMAExdgesc via @Femail — Ганна І. (@anni4ka2022) January 29, 2024

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Як утворився тромб

Переліт тривав 20 годин майже весь час дівчина спала.

Через два дні після прибуття до Австралії, Лоїс помітила опухлість та відчуття тепла у лівій ікрі. Вона звернулась до лікарні.

Аналіз крові та ультразвукове дослідження показали 4-сантиметровий тромб глибоких вен.

Зважаючи на молодий вік дівчини, лікарі порекомендували їй чекати, імовірно, тромб розчиниться сам по собі. Однак зазначили, що протягом наступних місяців потрібні будуть регулярні обстеження.

Що робити, щоб не було тромбів

Лоїс наголошує – важливо одягати компресійні шкарпетки та намагатися рухатися під час тривалих перельотів.

Вона визнала, що ігнорувала поради щодо рухливості та та весь переліт проспала.