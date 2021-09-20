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Не с понедельника, а сейчас: какие привычки помогут стать здоровее

20 сентября, 17:41 Людмила Грубнік
ноут, робота, студент
Источник: Pixabay

Можно планировать начать новую жизнь с Нового года, до которого еще немало времени, или с начала нового месяца или с понедельника. Однако такие методы обычно не работают, ведь с изменением даты в календаре не меняются привычки человека.

В то же время, если работать над этим постепенно, воспитывая новые ежедневные ритуалы, то можно постепенно достичь успеха. Какие шаги помогут улучшить здоровье и преодолеть вредные привычки?

Ежедневные шаги к лучшему здоровью:

  • Готовить еду вечером

Несмотря на стереотипы, утро должно начинаться не с чашки кофе, а со здоровой и сбалансированного завтрака. Но многие ленятся готовить утром. С этим поможет привычка готовить вечером.

  • Ложиться спать раньше

С темпом современного человека это сделать довольно сложно, однако режим сна позволит утром чувствовать себя бодрым, а также положительно повлияет на здоровье и внешний вид.

  • Делать зарядку по утрам

Как бы это стереотипно ни звучало, но утренние упражнения гарантируют заряд энергии на весь день. Даже 7 минут упражнений положительно повлияют на работу организма.

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  • Активно отдыхать с друзьями

Посиделки в баре можно заменить путешествиями, велопрогулками, совместными активными хобби — танцами, катанием на лошадях.

  • Регулярно принимать витамин D

С приходом осени день стал короче, и люди могут страдать от хандры. С этим поможет употребление витамина D.

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  • Есть в компании

Употребление еды в компании может повлиять на формирование пищевых привычек. Таким образом можно контролировать друг друга.

  • Готовиться ко сну

Подготовка должна быть правильной. Следует избегать гаджетов. Вместо этого можно почитать, сделать упражнения, помедитировать.

Источник: Harper’s Bazaar

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