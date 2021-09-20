Можно планировать начать новую жизнь с Нового года, до которого еще немало времени, или с начала нового месяца или с понедельника. Однако такие методы обычно не работают, ведь с изменением даты в календаре не меняются привычки человека.

В то же время, если работать над этим постепенно, воспитывая новые ежедневные ритуалы, то можно постепенно достичь успеха. Какие шаги помогут улучшить здоровье и преодолеть вредные привычки?

Ежедневные шаги к лучшему здоровью:

Готовить еду вечером

Несмотря на стереотипы, утро должно начинаться не с чашки кофе, а со здоровой и сбалансированного завтрака. Но многие ленятся готовить утром. С этим поможет привычка готовить вечером.

Ложиться спать раньше

С темпом современного человека это сделать довольно сложно, однако режим сна позволит утром чувствовать себя бодрым, а также положительно повлияет на здоровье и внешний вид.

Делать зарядку по утрам

Как бы это стереотипно ни звучало, но утренние упражнения гарантируют заряд энергии на весь день. Даже 7 минут упражнений положительно повлияют на работу организма.

Активно отдыхать с друзьями

Посиделки в баре можно заменить путешествиями, велопрогулками, совместными активными хобби — танцами, катанием на лошадях.

Регулярно принимать витамин D

С приходом осени день стал короче, и люди могут страдать от хандры. С этим поможет употребление витамина D.

Есть в компании

Употребление еды в компании может повлиять на формирование пищевых привычек. Таким образом можно контролировать друг друга.

Готовиться ко сну

Подготовка должна быть правильной. Следует избегать гаджетов. Вместо этого можно почитать, сделать упражнения, помедитировать.

Источник: Harper’s Bazaar