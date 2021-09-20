Можно планировать начать новую жизнь с Нового года, до которого еще немало времени, или с начала нового месяца или с понедельника. Однако такие методы обычно не работают, ведь с изменением даты в календаре не меняются привычки человека.
В то же время, если работать над этим постепенно, воспитывая новые ежедневные ритуалы, то можно постепенно достичь успеха. Какие шаги помогут улучшить здоровье и преодолеть вредные привычки?
Ежедневные шаги к лучшему здоровью:
- Готовить еду вечером
Несмотря на стереотипы, утро должно начинаться не с чашки кофе, а со здоровой и сбалансированного завтрака. Но многие ленятся готовить утром. С этим поможет привычка готовить вечером.
- Ложиться спать раньше
С темпом современного человека это сделать довольно сложно, однако режим сна позволит утром чувствовать себя бодрым, а также положительно повлияет на здоровье и внешний вид.
- Делать зарядку по утрам
Как бы это стереотипно ни звучало, но утренние упражнения гарантируют заряд энергии на весь день. Даже 7 минут упражнений положительно повлияют на работу организма.
- Активно отдыхать с друзьями
Посиделки в баре можно заменить путешествиями, велопрогулками, совместными активными хобби — танцами, катанием на лошадях.
- Регулярно принимать витамин D
С приходом осени день стал короче, и люди могут страдать от хандры. С этим поможет употребление витамина D.
- Есть в компании
Употребление еды в компании может повлиять на формирование пищевых привычек. Таким образом можно контролировать друг друга.
- Готовиться ко сну
Подготовка должна быть правильной. Следует избегать гаджетов. Вместо этого можно почитать, сделать упражнения, помедитировать.
Источник: Harper’s Bazaar