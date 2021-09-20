Можна планувати розпочати нове життя з Нового року, до якого ще досить довго, чи з початку нового місяця чи з понеділка. Однак такі методи зазвичай не працюють, адже зі зміною дати у календарі не змінюються звички людини.

Водночас, якщо працювати над цим поступово, виховуючи нові щоденні ритуали, то можна поступово досягти успіху. Які кроки допоможуть поліпшити здоров’я та подолати шкідливі звички?

Щоденні кроки до кращого здоров’я:

Готувати їжу звечора

Попри стереотипи, ранок має починатися не з чашки кави, а зі здорового та збалансованого сніданку. Але багато хто лінується готувати вранці. З цим допоможе звичка готувати страви звечора.

Лягати спати раніше

З темпом сучасної людини це зробити досить складно, однак режим сну дасть змогу зранку почуватися бадьорішим, а також позитивно вплине на здоров’я та зовнішній вигляд.

Робити зарядку вранці

Як би це стереотипно не звучало, але ранкові вправи гарантують заряд енергії на увесь день. Навіть 7 хвилин вправ позитивно вплинуть на роботу організму.

Активно відпочивати з друзями

Посиденьки у барі можна замінити подорожами, велопрогулянками, спільними активним хобі – танцями, катанням на конях.

Регулярно приймати вітамін D

З приходом осені день став коротшим, і люди можуть страждати від хандри. З цим допоможе вживання вітаміну D.

Їсти у компанії

Споживання їжі у компанії може вплинути на формування харчових звичок. Так можна контролювати один одного.

Готуватися до сну

Підготовка має бути правильною. Варто уникати гаджетів. Замість цього можна почитати, зробити вправи, помедитувати.

Джерело: Harper’s Bazaar