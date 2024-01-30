По словам эпидемиолога из Национального института наук о здоровье окружающей среды в США Александры Уайт, некоторые исследования предполагают наличие связи развития рака с краской для волос.

Однако, по словам ученой, результаты неоднозначны, что затрудняет предоставление надежных рекомендаций.

Рак мочевого пузыря

Отмечается, что большая часть исследований была сосредоточена на возможной связи краски для волос с раком мочевого пузыря, особенно среди парикмахеров. Выяснилось, что чем дольше они подвергались воздействию краски через кожу или легкие, тем была выше вероятность развития онкологии.

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Однако другие исследования не обнаружили такого повышенного риска, что может быть связано с тем, что производители начали изготавливать менее токсичные составы.

Рак молочной железы

Однако, по словам Уайт, рак молочной железы, похоже, связан с перманентной краской для волос.

По словам ученой, в исследовании 2019 года с участием более 46 000 женщин Уайт и ее коллеги обнаружили, что у тех, кто часто использовал перманентную краску для волос (каждые пять-восемь недель), риск рака груди был на 9% выше, чем у тех, кто не использовал.

Различные типы красителей

По словам экспертов, результаты исследования могут быть неоднозначными, поскольку химические комбинации, используемые в красках для волос, могут значительно различаться.

Дело в том, что, в отличие от фармацевтических препаратов, по словам Уайт, продукция для волос не строго регламентируется. Производителям не нужно доказывать безопасность своей продукции, а поскольку их составы часто являются запатентованными, бывает сложно узнать, что в них содержится.

— Однако один вывод оказался довольно последовательным. Временные и полуперманентные краски для волос, которые со временем смываются, кажутся более безопасными, чем стойкие краски, которые вызывают стойкие химические изменения в стержне волоса, — отмечает Уайт.

Более безопасные стратегии

Поскольку никакие исследования не доказали, что краска для волос сама по себе вызывает рак, по словам экспертов, вам решать, хотите ли вы продолжать процедуру окрашивания, учитывая любые другие потенциальные факторы риска.

Если вы хотите действовать осторожно, ученые предлагают рассмотреть следующие стратегии:

р еже крас ьт е волосы;

и збегайте перманентной краски для волос во время беременности;

в нимательно следуйте инструкциям по раскрашиванию;

п опробуйте красители с более мягкими ингредиентами.

По словам экспертов, в отличие от перманентных, полуперманентные и временные краски для волос содержат менее агрессивные химические вещества, которые не проникают в стержень волоса.

Еще безопаснее краситель на растительной основе, например хна, говорят специалисты. Хотя такие средства и не обладают стойкостью, они, по-видимому, не связаны с раком и с меньшей вероятностью, чем химические красители, вызывают раздражение кожи.