За словами епідеміолога з Національного інституту наук про здоров’я довкілля в США Олександри Вайт, деякі дослідження припускають наявність зв’язку розвитку раку з фарбою для волосся.
Однак, за словами вченої, результати неоднозначні, що ускладнює надання надійних рекомендацій.
Рак сечового міхура
Зазначається, що більша частина досліджень була зосереджена на можливому зв’язку фарби для волосся з раком сечового міхура, особливо серед перукарів. З’ясувалося, що чим довше вони піддавалися впливу фарби через шкіру або легені, тим вищою була ймовірність розвитку онкології.
Однак інші дослідження не виявили такого підвищеного ризику, що може бути пов’язано з тим, що виробники почали виготовляти менш токсичні склади.
Рак молочної залози
Однак, за словами Вайт, рак молочної залози, схоже, пов’язаний із перманентною фарбою для волосся.
За словами вченої, у дослідженні 2019 року за участю понад 46 тис. жінок Вайт та її колеги виявили, що у тих, хто часто використовував перманентну фарбу для волосся (кожні п’ять-вісім тижнів), ризик раку грудей був на 9% вищим, ніж у тих, хто не використовував.
Різні типи барвників
За словами експертів, результати дослідження можуть бути неоднозначними, оскільки хімічні комбінації, що використовуються у фарбах для волосся, можуть значно відрізнятися.
Річ у тім, що, на відміну від фармацевтичних препаратів, за словами Вайт, продукція для волосся не суворо регламентується. Виробникам не потрібно доводити безпечність своєї продукції, а оскільки їхні склади часто є запатентованими, буває складно дізнатися, що в них міститься.
– Однак один висновок виявився досить послідовним. Тимчасові та напівперманентні фарби для волосся, які з часом змиваються, здаються безпечнішими за стійкі фарби, що спричиняють стійкі хімічні зміни в стрижні волосини, – зазначає Вайт.
Більш безпечні стратегії
Оскільки жодні дослідження не довели, що фарба для волосся сама собою спричиняє рак, за словами експертів, вам вирішувати, чи хочете ви продовжувати процедуру фарбування, з огляду на будь-які інші потенційні фактори ризику.
Якщо ви хочете діяти обережно, вчені пропонують розглянути такі стратегії:
- рідше фарбуйте волосся;
- уникайте перманентної фарби для волосся під час вагітності;
- уважно дотримуйтесь інструкцій із розфарбовування;
- спробуйте барвники з більш м’якими інгредієнтами.
За словами експертів, на відміну від перманентних, напівперманентні та тимчасові фарби для волосся містять менш агресивні хімічні речовини, які не проникають у стрижень волосини.
Ще безпечніший барвник на рослинній основі, наприклад, хна, кажуть фахівці. Хоча такі засоби і не мають стійкості, вони, мабуть, не пов’язані з раком і з меншою ймовірністю, ніж хімічні барвники, викликають подразнення шкіри.