За словами епідеміолога з Національного інституту наук про здоров’я довкілля в США Олександри Вайт, деякі дослідження припускають наявність зв’язку розвитку раку з фарбою для волосся.

Однак, за словами вченої, результати неоднозначні, що ускладнює надання надійних рекомендацій.

Рак сечового міхура

Зазначається, що більша частина досліджень була зосереджена на можливому зв’язку фарби для волосся з раком сечового міхура, особливо серед перукарів. З’ясувалося, що чим довше вони піддавалися впливу фарби через шкіру або легені, тим вищою була ймовірність розвитку онкології.

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Однак інші дослідження не виявили такого підвищеного ризику, що може бути пов’язано з тим, що виробники почали виготовляти менш токсичні склади.

Рак молочної залози

Однак, за словами Вайт, рак молочної залози, схоже, пов’язаний із перманентною фарбою для волосся.

За словами вченої, у дослідженні 2019 року за участю понад 46 тис. жінок Вайт та її колеги виявили, що у тих, хто часто використовував перманентну фарбу для волосся (кожні п’ять-вісім тижнів), ризик раку грудей був на 9% вищим, ніж у тих, хто не використовував.

Різні типи барвників

За словами експертів, результати дослідження можуть бути неоднозначними, оскільки хімічні комбінації, що використовуються у фарбах для волосся, можуть значно відрізнятися.

Річ у тім, що, на відміну від фармацевтичних препаратів, за словами Вайт, продукція для волосся не суворо регламентується. Виробникам не потрібно доводити безпечність своєї продукції, а оскільки їхні склади часто є запатентованими, буває складно дізнатися, що в них міститься.

– Однак один висновок виявився досить послідовним. Тимчасові та напівперманентні фарби для волосся, які з часом змиваються, здаються безпечнішими за стійкі фарби, що спричиняють стійкі хімічні зміни в стрижні волосини, – зазначає Вайт.

Більш безпечні стратегії

Оскільки жодні дослідження не довели, що фарба для волосся сама собою спричиняє рак, за словами експертів, вам вирішувати, чи хочете ви продовжувати процедуру фарбування, з огляду на будь-які інші потенційні фактори ризику.

Якщо ви хочете діяти обережно, вчені пропонують розглянути такі стратегії:

рідше фарбуйте волосся;

уникайте перманентної фарби для волосся під час вагітності;

уважно дотримуйтесь інструкцій із розфарбовування;

спробуйте барвники з більш м’якими інгредієнтами.

За словами експертів, на відміну від перманентних, напівперманентні та тимчасові фарби для волосся містять менш агресивні хімічні речовини, які не проникають у стрижень волосини.

Ще безпечніший барвник на рослинній основі, наприклад, хна, кажуть фахівці. Хоча такі засоби і не мають стійкості, вони, мабуть, не пов’язані з раком і з меншою ймовірністю, ніж хімічні барвники, викликають подразнення шкіри.