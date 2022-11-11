Специалисты онлайн-платформы Береги себя рассказали всю правду об эффективности оксолиновой мази в сезон гриппа и простуд.

— Наверное, каждый хотя бы раз в жизни смазывал нос оксолинкой — волшебной мазью, которая “убивает” все вирусы и незаменима в сезон заболеваний, — пишут медики.

И отмечают, что по крайней мере именно так многие думали в реалиях советской медицины — единственном пространстве, где этот препарат вообще использовался.

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По словам экспертов, на самом деле оксолиновая мазь не имеет доказанной противовирусной или какой-то другой эффективности. Более того, ее использование может только усугубить ситуацию, особенно в случае детей.

— Дело в том, что носовые проходы детей и так небольшие. Когда большую их часть занимает мазь, нос просто перестает выполнять основные функции — дыхание и защиту, — отмечают специалисты.

В результате, по их словам, мы начинаем больше дышать ртом и касаться руками носа из-за дискомфорта, который провоцирует мазь. Как следствие — вероятность занести руками инфекцию только увеличивается.

Эксперты объяснили, что слизистая оболочка носа постоянно омывается слизью, регулярно удаляя остатки пыли и возбудителей болезней. Когда нос забит мазью (любой), слизистая не может омываться как следует, и поэтому шансы заболеть растут.

Поэтому оксолинка в нос — далеко не лучший способ защититься от инфекций. Зато своевременная вакцинация, нормальный сон, сбалансированное питание и простые правила гигиены пригодятся, резюмируют специалисты в области здоровья.

Источник: Береги себя