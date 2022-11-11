Фахівці онлайн-платформи Бережи себе розповіли всю правду про ефективність оксолінової мазі в сезон грипу та застуд.

– Напевно, кожен хоча б раз у житті змащував ніс оксолінкою — чарівною маззю, яка “вбиває” всі віруси і незамінна в сезон захворювань, – пишуть медики.

І зазначають, що принаймні саме так багато хто думав у реаліях радянської медицини — єдиному просторі, де цей препарат взагалі використовувався.

Зараз дивляться

За словами експертів, насправді оксолінова мазь не має доведеної противірусної або якоїсь іншої ефективності. Більш того, її використання може тільки погіршити ситуацію, особливо у випадку дітей.

– Справа в тому, що носові проходи дітей і так невеликі. Коли більшу їх частину займає мазь, ніс просто перестає виконувати основні функції – дихання і захист, – відзначають фахівці.

В результаті, за їхніми словами, ми починаємо більше дихати ротом і торкатися руками носа через дискомфорт, який провокує мазь. Як наслідок — ймовірність занести руками інфекцію тільки збільшується.

Експерти пояснили, що слизова оболонка носа постійно омивається слизом, регулярно видаляючи залишки пилу і збудників хвороб. Коли ніс забитий маззю (будь-якою), слизова не може омиватися як слід, і тому шанси захворіти ростуть.

Тому оксолінка в ніс – далеко не найкращий спосіб захиститися від інфекцій. Проте своєчасна вакцинація, нормальний сон, збалансоване харчування і прості правила гігієни знадобляться, резюмують фахівці в області здоров’я.

Джерело: Бережи себе