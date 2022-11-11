Фахівці онлайн-платформи Бережи себе розповіли всю правду про ефективність оксолінової мазі в сезон грипу та застуд.
– Напевно, кожен хоча б раз у житті змащував ніс оксолінкою — чарівною маззю, яка “вбиває” всі віруси і незамінна в сезон захворювань, – пишуть медики.
І зазначають, що принаймні саме так багато хто думав у реаліях радянської медицини — єдиному просторі, де цей препарат взагалі використовувався.
За словами експертів, насправді оксолінова мазь не має доведеної противірусної або якоїсь іншої ефективності. Більш того, її використання може тільки погіршити ситуацію, особливо у випадку дітей.
– Справа в тому, що носові проходи дітей і так невеликі. Коли більшу їх частину займає мазь, ніс просто перестає виконувати основні функції – дихання і захист, – відзначають фахівці.
В результаті, за їхніми словами, ми починаємо більше дихати ротом і торкатися руками носа через дискомфорт, який провокує мазь. Як наслідок — ймовірність занести руками інфекцію тільки збільшується.
Експерти пояснили, що слизова оболонка носа постійно омивається слизом, регулярно видаляючи залишки пилу і збудників хвороб. Коли ніс забитий маззю (будь-якою), слизова не може омиватися як слід, і тому шанси захворіти ростуть.
Тому оксолінка в ніс – далеко не найкращий спосіб захиститися від інфекцій. Проте своєчасна вакцинація, нормальний сон, збалансоване харчування і прості правила гігієни знадобляться, резюмують фахівці в області здоров’я.
Джерело: Бережи себе