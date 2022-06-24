Как не стать жертвой борщевика и минимизировать его травмирующее действие на кожу, когда контакт с опасным растением состоялся. Об этом рассказал старший фельдшер станции Самбор Львовского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Андрей Голод.

Отмечается, что борщевик Сосновского — хорошо приспособленное к выживанию растение. Оно содержит фотоактивные соединения, опасные для кожи человека при солнечном облучении. Именно сейчас — сезон его буйного цветения.

— Прозрачный водянистый сок растения богат фотоактивными соединениями — фурокумаринами. Это вещество, которое при попадании на кожу человека в сочетании с солнечными лучами вызывает ожог, — говорит парамедик.

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По его словам, при контакте с кожей возникает малозаметное раздражение, как от крапивы, но под действием ультрафиолета в соке активируются токсические свойства, повышая чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам в сотни раз. Даже однократное касание к борщевику может привести к ожогам 1-3 степеней.

— Ожоги, особенно в первые несколько суток, похожи на термические; могут появиться водянистые волдыри, а сами места поражений тяжело заживают, – отмечает медик.

И советует прежде всего хорошо смыть сок растения с кожи, одеть одежду, максимально закрывающую тело, и 48 часов стараться не выходить на солнце.

Если контакта с борщевиком избежать не удалось, помощь оказывается, как при обычном ожоге: обработка антисептиками, спиртовыми растворами, наложение повязки. Можно использовать мази по типу пантенола.

При этом парамедик настаивает на том, что о борщевике следует обязательно рассказывать детям.

— Стебли борщевика полые внутри, поэтому дети, играя, используют их как телескопическую трубу. В итоге вещество может попасть в глаза, отмечает Андрей Голод.

Он советует в этом случае промывать глаза минимум 10 минут. Сразу обратиться к врачу. Поскольку борщевик вызывает ожог роговицы, из-за чего может возникнуть слепота.

По словам парамедика, с ожогами борщевиком люди обращаются довольно редко, поскольку осведомлены о его коварных свойствах и обходят растение стороной.

Но предупрежден — значит вооружен, резюмирует Андрей Голод.

Источник: Львовский областной центр экстренной медпомощи и медицины катастроф