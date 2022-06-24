Як не стати жертвою борщівника і мінімізувати його травмуючу дію на шкіру, коли контакт з небезпечною рослиною відбувся. Про це розповів старший фельдшер станції Самбір Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Голод.

Відзначається, що борщівник Сосновського – добре пристосована до виживання рослина. Вона містить фотоактивні сполуки, небезпечні для шкіри людини при сонячному опроміненні. Саме зараз – сезон її буйного цвітіння.

– Прозорий водянистий сік рослини багатий на фотоактивні сполуки -фурокумарини. Це речовина, яка при попаданні на шкіру людини в поєднанні з сонячними променями, викликає опік, – говорить парамедик.

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За його словами, при контакті зі шкірою виникає малопомітне роздратування, як від кропиви, але під дією ультрафіолету в соку активуються токсичні властивості, підвищуючи чутливість шкіри до ультрафіолетових променів в сотні разів. Навіть одноразовий дотик до борщівника може привести до опіків 1-3 ступенів.

– Опіки, особливо в перші кілька діб, схожі на термічні: можуть з’явитися водянисті пухирі, а самі місця уражень важко гояться, – зазначає медик.

І радить перш за все добре змити сік рослини з шкіри, одягнути одяг, який максимально закриває тіло й 48 годин намагатися не виходити на сонце.

Якщо контакту з борщівником уникнути не вдалося, допомога надається, як при звичайному опіку: обробка антисептиками, спиртовими розчинами, накладення пов’язки. Можна використовувати мазі по типу пантенолу.

При цьому парамедик наполягає на тому, що про борщівник слід обов’язково розповідати дітям.

– Стебла борщівника порожнисті всередині, тому діти, граючи, використовують їх як телескопічну трубу. У підсумку речовина може потрапити в очі, – зазначає Андрій Голод.

Він радить в цьому випадку промивати очі мінімум 10 хвилин. Відразу звернутися до лікаря. Оскільки борщівник викликає опік рогівки, через що може виникнути сліпота.

За словами парамедика, з опіками борщівником люди звертаються досить рідко, оскільки обізнані про його підступні властивості й обходять рослину стороною.

Але попереджений, значить озброєний, резюмує Андрій Голод.

Джерело: Львівський обласний центр екстреної меддопомоги і медицини катастроф