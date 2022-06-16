Первый в Украине сервисный центр Общества Красного Креста был открыт в Ужгороде. Он в виде палаточного городка. Расположен на Жупанатской площади, во дворе Закарпатского областного художественного музея им. Иосифа Бокшая.

Медицинскую помощь здесь могут получить и закарпатцы, и вынужденные переселенцы. Их в области сейчас еще более 400 тыс.

Здесь оказывают медицинскую, фармацевтическую и социальную помощь. Можно получить консультацию психолога. А также записаться на прием к семейному врачу. При необходимости посетителей осмотрят профильные врачи.

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⁃ Отдельная палатка предназначена для психосоциальной работы с детьми. С ними здесь будут проводить специальные занятия, пока взрослые будут на приеме у врача. Кроме того, в этом сервисном центре при необходимости будут предоставлять еще и бесплатные лекарства. Из-за границы был доставлен большой груз антибиотиков, разнообразных препаратов и вакцин, — говорит председатель Закарпатской областной организации Общества Красного Креста Украины Иванна Сабо.

Главная цель создания сервисного центра – это аккумулирование различных видов услуг в одном месте – для удобства не только местных, но и внутри перемещенных лиц.

— Сегодня мы открываем первую кемпинговую мини-клинику Красного Креста в Ужгороде. Вскоре в области откроют еще два таких центра, но уже в стационарных помещениях. Они будут в городах Тячев и Рахов. Сейчас там делают ремонт, – добавляет Иванна Сабо.

Сервисный центр Красного Креста хорошо оборудован. Например, кабинет семейного врача лучше, чем большинство в Украине. Здесь есть мониторы пациента, дефибрилляторы, кислородные концентраторы и расходные материалы. Есть кабинеты для проведения манипуляций и психологической помощи.

Стоимость такого масштабного проекта – более €3,2 млн. Реализовали его благодаря сотрудничеству с международными партнерами-донорами. Это Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, финское и австрийское Общество Красного Креста. Этот центр значительно разгрузит медицинскую отрасль Закарпатья.

⁃ Надеюсь, этот сервисный центр в Ужгороде станет примером для всей страны. Ведь он очень необходим. Помощь работников и волонтеров Красного Креста значительна и реальна. Это и деньги, и всевозможные вещи, предметы гигиены, еда, а также психологическая помощь. Теперь поддержка будет еще более существенной, — говорит заместитель председателя Закарпатской областной военной администрации Петр Добромильский.

Кроме того, в Закарпатье действует 11 мобильных бригад Красного Креста, которые выезжают для предоставления комплекса услуг в самые отдаленные уголки края.

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