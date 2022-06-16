Перший в Україні сервісний центр Товариства Червоного Хреста відкрили в Ужгороді. Він у вигляді наметового містечка. Розташований на площі Жупанатській, у дворі Закарпатського обласного художнього музею ім. Йосипа Бокшая.

Медичну допомогу тут зможуть отримати і закарпатці, і вимушені переселенці. Їх в області наразі є ще понад 400 тис.

Тут надають медичну, фармацевтичну й соціальну допомогу. Можна отримати консультацію психолога. А також записатися на прийом до сімейного лікаря. За потребою, відвідувачів оглянуть профільні лікарі.

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⁃ Окремий намет виділений для психосоціальної роботи з дітьми. З ними тут проводитимуть спеціальні заняття, поки дорослі будуть на прийомі у лікаря. Крім того, у цьому сервісному центрі, за потреби, надаватимуть ще й безкоштовні ліки. Із-за кордону доправили великий вантаж антибіотиків, різноманітних препаратів та вакцин, – каже голова Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Іванна Сабо.

Головна мета створення сервісного центру – це акумулювання різних видів послуг у одному місці – для зручності не лише місцевих, а й внутрішньо переміщених осіб.

⁃ Сьогодні ми відкриваємо першу кемпінгову міні-клініку Червоного Хреста у місті Ужгород. Незабаром в області відкриють ще два такі центри, але вже у стаціонарних приміщеннях. Вони будуть у містах Тячів та Рахів. Наразі там роблять ремонт, – додає Іванна Сабо.

Сервісний центр Червоного Хреста добре оснащений. Наприклад, кабінет сімейного лікаря кращий за більшість в Україні. Тут є монітори пацієнта, дефібрилятори, кисневі концентратори та розхідні матеріали. Є кабінети для проведення маніпуляцій та надання психологічної допомоги.

Вартість такого масштабного проекту – понад €3,2 млн. Реалізували його завдяки співпраці з міжнародними партнерами-донорами. Це Міжнародна федерація Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, фінське та австрійське Товариство Червоного Хреста. Цей центр значно розвантажить медичну галузь Закарпаття.

⁃ Сподіваюся, цей сервісний центр в Ужгороді буде прикладом для всієї країни. Адже є дуже необхідним. Допомога працівників і волонтерів Червоного Хреста є значною і реальною. Це і гроші, і різноманітні речі, предмети гігієни, їжа, а також психологічна допомога. Тепер підтримка буде ще суттєвішою, – каже заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Петро Добромільський.

Крім того, на Закарпатті діє 11 мобільних бригад Червоного Хреста, які виїжджають для надання комплексу послуг у найвіддаленіші куточки краю.

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