Личная медицинская книжка — это документ, где находятся данные о состоянии здоровья человека. Там записаны результаты обследований, прививки и общее состояние здоровья человека.

Определенные отрасли трудовой деятельности требуют наличия медицинской книжки у работника, чтобы убедиться, что у человека нет заболеваний, которые могут навредить окружающим.

Каких врачей нужно проходить для медицинской книжки — читайте в нашем материале.

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Кому нужна медицинская книжка

Личная медицинская книжка выдается работникам предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических, дошкольных и учебно-воспитательных учреждениях, объектов коммунального обслуживания и тому подобное.

При трудоустройстве на такие предприятия, человек должен пройти предварительный медицинский осмотр. А в дальнейшем проходить периодические профилактические медицинские обследования.

Список врачей для медицинской книжки

На самом деле, список врачей, которых следует пройти для медкнижки отличается для каждой сферы деятельности. То есть существует свой перечень врачей узкой специализации, которых нужно пройти.

Кроме того, для получения медкнижки также необходимо сдать дополнительные анализы.

В медицинском учреждении, где вы будете проходить медкомиссию вам предоставят полную информацию относительно врачей и анализов, которые стоит пройти, чтобы получить медицинскую книгу.

Стандартный перечень врачей, которых необходимо пройти для открытия медкнижки:

терапевт;

дерматолог;

стоматолог;

гинеколог (для женщин);

отоларинголога.

Список обязательных анализов:

флюорография;

исследование крови на сифилис;

мазки на гонорею;

анализ кала на выявление глистов;

мазок из горла и носа на наличие патогенного стафилококка.

Сначала нужно сдать все анализы и с их результатами посещать врачей. Каждый специалист определит пригодность или непригодность человека для работы в определенной сфере.

Последним нужно проходить терапевта, который сделает общее заключение. Только после этого вам смогут открыть личную медицинскую книжку.