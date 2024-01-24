Образование продлевает жизнь человека независимо от возраста, пола, места жительства и социально-демографических условий. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали данные более 600 научных исследований.

Знайка бежит, а незнайка лежит

Уже давно известно, что более образованные люди живут дольше. В то же время количественную оценку, насколько именно это снижает риск смерти среди взрослых, ранее не проводили.

Исследование в этой области выполнили специалисты американского Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME).

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Исследователи проанализировали 602 научные статьи, посвященные связи между уровнем образования и продолжительностью жизни людей. В обзор вошли работы из 59 промышленно развитых стран (США, Великобритания, государства Евросоюза) и развивающихся (Китай, Бразилия и другие).

Ученые установили, что с каждым дополнительным годом обучения в школе или университете вероятность умереть падает примерно на два процента.

Учиться полезно для здоровья

Кроме того, ученые обнаружили взаимосвязь между уровнем образования, полученным в начале жизни, и риском дальнейших сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом и пожилом возрасте.

Выяснилось, что у людей, которые проучились хотя бы шесть лет, вероятность умереть в среднем была на 13 процентов ниже, чем у тех, кто не имел образования.

После окончания средней школы (12 лет обучения) риск смерти уменьшался почти на 25 процентов, а 18 лет образования (обучение в вузе плюс два года послевузовского образования) сокращали его на 34 процента.

Авторы также сравнили влияние образования и других факторов, таких как здоровое питание, курение и злоупотребление алкоголем. Положительный эффект 18-летнего образования оказался соотносительным к потреблению оптимального количества овощей по сравнению с их полным отсутствием в рационе.

В противоположность этому полный отказ от школы был в ту же степень вреден для здоровья в зрелом возрасте, как ежедневная доза пяти или более алкогольных напитков или выкуривание 10 сигарет в день в течение десяти лет.

Больше всего эффект образования наблюдался у людей в возрасте от 18 до 49 лет: каждый дополнительный год обучения снижал риск смерти в среднем на 2,9 процента. В то же время положительное влияние сохранялось и позже — у людей старше 50 лет и даже в 70-летнем возрасте.

Причем анализ не выявил существенной разницы между странами с разным уровнем экономического развития. Образование положительно сказывалось на продолжительности жизни как в богатых, так и в менее обеспеченных государствах.

Эта работа убедительно доказывает важность образования для повышения качества и продолжительности жизни. Поэтому ученые призвали вкладывать больше усилий в обучение.

Источник: The Lancet Public Health