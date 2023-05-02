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Ученые выяснили, как школьное обучение с возрастом сказывается на интеллекте

2 мая 2023, 15:12
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
школа учні навчання
Источник: Depositphotos

Команда ученых Колумбийского университета провела исследование с участием более 2 200 взрослых, посещавших средние школы США в начале 1960-х годов, и выяснила, что те, кто учился в более качественной школе, 60 лет спустя имели лучшие когнитивные функции.

— Наше исследование устанавливает связь между высококачественным образованием и лучшими познавательными способностями в пожилом возрасте и предполагает, что увеличение инвестиций в школы, — отметила профессор нейропсихологии Дженнифер Мэнли.

По ее словам, предыдущие научные работы показали, что количество лет, проведенных в школе, коррелирует с познавательными способностями в более позднем возрасте, но лишь немногие исследования изучали влияние качества образования.

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Исследователи изучили взаимосвязь между шестью показателями качества обучения в школе и несколькими показателями когнитивных способностей участников почти через 60 лет после окончания средней школы.

Ученые, в частности, обнаружили, что посещение школы с большим количеством учителей с высшим образованием было наиболее последовательным предиктором лучшего познания в более позднем возрасте.

— Обучение, проводимое более опытными и знающими учителями, может стимулировать интеллект и давать дополнительные нейронные или когнитивные преимущества в более позднем возрасте, — уверены ученые.

Источник
MedicalXpress
Теги
вчитель літні люди Наукові дослідження шкільна освіта Школа
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