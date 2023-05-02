Команда вчених Колумбійського університету провела дослідження за участю понад 2 200 дорослих, які відвідували середні школи США на початку 1960-х років, і з’ясувала, що ті, хто навчався в якіснішій школі, через 60 років мали кращі когнітивні функції.

– Наше дослідження встановлює зв’язок між високоякісною освітою та кращими пізнавальними здібностями в літньому віці й припускає, що збільшення інвестицій у школи, – зазначила професорка нейропсихології Дженніфер Менлі.

За її словами, попередні наукові роботи показали, що кількість років, проведених у школі, корелює з пізнавальними здібностями в більш пізньому віці, але лише деякі дослідження вивчали вплив якості освіти.

Дослідники вивчили взаємозв’язок між шістьма показниками якості навчання в школі та кількома показниками когнітивних здібностей учасників майже через 60 років після закінчення середньої школи.

Науковці, зокрема, виявили, що відвідування школи з великою кількістю вчителів з вищою освітою було найпослідовнішим предиктором кращого пізнання в більш пізньому віці.