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Учені з’ясували, як шкільне навчання з віком позначається на інтелекті

2 Травня 2023, 15:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
школа учні навчання
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Колумбійського університету провела дослідження за участю понад 2 200 дорослих, які відвідували середні школи США на початку 1960-х років, і з’ясувала, що ті, хто навчався в якіснішій школі, через 60 років мали кращі когнітивні функції.

– Наше дослідження встановлює зв’язок між високоякісною освітою та кращими пізнавальними здібностями в літньому віці й припускає, що збільшення інвестицій у школи, – зазначила професорка нейропсихології Дженніфер Менлі.

За її словами, попередні наукові роботи показали, що кількість років, проведених у школі, корелює з пізнавальними здібностями в більш пізньому віці, але лише деякі дослідження вивчали вплив якості освіти.

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Дослідники вивчили взаємозв’язок між шістьма показниками якості навчання в школі та кількома показниками когнітивних здібностей учасників майже через 60 років після закінчення середньої школи.

Науковці, зокрема, виявили, що відвідування школи з великою кількістю вчителів з вищою освітою було найпослідовнішим предиктором кращого пізнання в більш пізньому віці.

– Навчання, що проводиться більш досвідченими та обізнаними вчителями, може стимулювати інтелект і давати додаткові нейронні або когнітивні переваги в більш пізньому віці, – впевнені вчені.

Джерело
MedicalXpress
Теги
вчитель літні люди Наукові дослідження шкільна освіта Школа
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