Освіта подовжує життя людини незалежно від віку, статі, місця проживання та соціально-демографічних умов. До такого висновку дійшли вчені, які проаналізували дані понад 600 наукових досліджень.

Знайко біжить, а незнайко лежить

Вже давно відомо, що більш освічені люди живуть довше. Водночас кількісну оцінку, наскільки саме це знижує ризик смерті серед дорослих, раніше не проводили.

Дослідження в цій галузі виконали фахівці американського Інституту вимірювання показників та оцінки стану здоров’я (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME).

Зараз дивляться

Дослідники проаналізували 602 наукові статті, присвячені зв’язку між рівнем освіти і тривалістю життя людей. До огляду увійшли роботи з 59 промислово розвинених країн (США, Велика Британія, держави Євросоюзу) і тими, що розвиваються (Китай, Бразилія та інші).

Науковці встановили, що з кожним додатковим роком навчання в школі або університеті ймовірність померти падає приблизно на два відсотки.

Вчитися корисно для здоров’я

Крім того, вчені виявили взаємозв’язок між рівнем освіти, отриманим на початку життя, і ризиком подальших серцево-судинних захворювань у зрілому та літньому віці.

З’ясувалося, що у людей, які провчилися хоча б шість років, ймовірність вмерти в середньому була на 13 відсотків нижчою, ніж у тих, хто не мав освіти.

Після закінчення середньої школи (12 років навчання) ризик смерті зменшувався майже на 25 відсотків, а 18 років освіти (навчання у виші плюс два роки післявузівської освіти) скорочували його на 34 відсотки.

Автори також порівняли вплив освіти та інших чинників, як-от здорове харчування, паління і зловживання алкоголем. Позитивний ефект 18-річної освіти виявився співвідносним до споживання оптимальної кількості овочів порівняно з їх повною відсутністю в раціоні.

На противагу цьому повна відмова від школи була у ту саму міру шкідлива для здоров’я в зрілому віці, як щоденна доза п’яти або більше алкогольних напоїв або викурювання 10 цигарок на день протягом десяти років.

Найбільше ефект освіти спостерігався у людей віком від 18 до 49 років: кожен додатковий рік навчання знижував ризик смерті у середньому на 2,9 відсотка. Водночас позитивний вплив зберігався і пізніше – у людей, старших за 50 років і навіть у 70-річному віці.

Причому аналіз не виявив суттєвої різниці між країнами з різним рівнем економічного розвитку. Освіта позитивно позначалася на тривалості життя як в багатих, так і в менш забезпечених державах.

Ця робота переконливо доводить важливість освіти для підвищення якості і тривалості життя. Тож науковці закликали вкладати більше зусиль у навчання.

Джерело: The Lancet Public Health