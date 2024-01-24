Освіта подовжує життя людини незалежно від віку, статі, місця проживання та соціально-демографічних умов. До такого висновку дійшли вчені, які проаналізували дані понад 600 наукових досліджень.
Знайко біжить, а незнайко лежить
Вже давно відомо, що більш освічені люди живуть довше. Водночас кількісну оцінку, наскільки саме це знижує ризик смерті серед дорослих, раніше не проводили.
Дослідження в цій галузі виконали фахівці американського Інституту вимірювання показників та оцінки стану здоров’я (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME).
Дослідники проаналізували 602 наукові статті, присвячені зв’язку між рівнем освіти і тривалістю життя людей. До огляду увійшли роботи з 59 промислово розвинених країн (США, Велика Британія, держави Євросоюзу) і тими, що розвиваються (Китай, Бразилія та інші).
Науковці встановили, що з кожним додатковим роком навчання в школі або університеті ймовірність померти падає приблизно на два відсотки.
Вчитися корисно для здоров’я
Крім того, вчені виявили взаємозв’язок між рівнем освіти, отриманим на початку життя, і ризиком подальших серцево-судинних захворювань у зрілому та літньому віці.
З’ясувалося, що у людей, які провчилися хоча б шість років, ймовірність вмерти в середньому була на 13 відсотків нижчою, ніж у тих, хто не мав освіти.
Після закінчення середньої школи (12 років навчання) ризик смерті зменшувався майже на 25 відсотків, а 18 років освіти (навчання у виші плюс два роки післявузівської освіти) скорочували його на 34 відсотки.
Автори також порівняли вплив освіти та інших чинників, як-от здорове харчування, паління і зловживання алкоголем. Позитивний ефект 18-річної освіти виявився співвідносним до споживання оптимальної кількості овочів порівняно з їх повною відсутністю в раціоні.
На противагу цьому повна відмова від школи була у ту саму міру шкідлива для здоров’я в зрілому віці, як щоденна доза п’яти або більше алкогольних напоїв або викурювання 10 цигарок на день протягом десяти років.
Найбільше ефект освіти спостерігався у людей віком від 18 до 49 років: кожен додатковий рік навчання знижував ризик смерті у середньому на 2,9 відсотка. Водночас позитивний вплив зберігався і пізніше – у людей, старших за 50 років і навіть у 70-річному віці.
Причому аналіз не виявив суттєвої різниці між країнами з різним рівнем економічного розвитку. Освіта позитивно позначалася на тривалості життя як в багатих, так і в менш забезпечених державах.
Ця робота переконливо доводить важливість освіти для підвищення якості і тривалості життя. Тож науковці закликали вкладати більше зусиль у навчання.
Джерело: The Lancet Public Health